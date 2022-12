JAKARTA - Saat ini kata “atapu” sedang ramai digunakan di media sosial (medsos) TikTok, Instagram, dan Twitter. Mereka banyak menggunakan kata tersebut di salah satu fitur Instagram, yaitu notes dan beberapa komentar di video TikTok. Lalu, apa artinya?

Kata atapu ini pertama kali muncul dari salah satu video viral di TikTok, di mana menunjukkan adanya seorang ayah yang sedang mengobrol dengan anak balitanya, sang ayah tersebut terlihat sedang mengajari sang anak untuk mengucapkan beberapa kata termasuk thank you dan I love you.

BACA JUGA:5 Cara Download Video di Pinterest yang Jarang Diketahui

Namun, karena sang anak tersebut masih kecil, sehingga ia belum bisa bicara dengan jelas ketika mengucapkan kata I love you sehingga menjadi atapu.

Dirangkum dari berbagai sumber, dari video itulah kata atapu atau yang artinya I love you menjadi viral dan banyak digunakan oleh warganet di medsos.

Dalam penggunaannya di Instagram notes, komentar TikTok dan Tweet, kata atapu ini menjadi lebih berkembang sehingga banyak orang yang mengatakannya “atapu 3000” atau “atapu dek”, dengan maksud untuk mengungkapkan rasa cinta mereka kepada seseorang.

BACA JUGA:Elon Musk Akan Mundur Sebagai CEO Twitter Setelah Mendapatkan Pengganti

Bahasa gaul yang sering digunakan di media sosial ini bukan menjadi hal yang pertama, pasalnya sudah lama para netizen mendapatkan kosa kata baru dalam beberapa postingan viral yang ada di medsos, sehingga pembendaharaan bahasa gaul di Indonesia semakin bertambah.

Selain untuk mempermudah dalam pengetikan, bahasa gaul yang berasal dari kata yang disingkat oleh para pengguna semakin banyak dicari karena mereka tidak ingin merasa ketinggalan zaman agar mereka tetap memahami apa yang orang lain bahas.

Follow Berita Okezone di Google News

(amj)