JAKARTA - Tower of Fantasy versi 2.2 resmi dihadirkan Penerbit Level Infinite dan pengembang Hotta Studio, ini merupakan pembaruan terakhir di tahun 2022.

Bersamaan dengan pembaruan tersebut, ada hadiah tahun baru yang disematkan khusus untuk para Wanderers (sebutan untuk komunitas game Tower of Fantasy) di Indonesia.

Sebuah skin bernuansa Indonesia yang diberi nama Garuda Mi-a hadir sebagai wujud apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan komunitas Tower of Fantasy Indonesia sepanjang tahun 2022.

Country Manager Level Infinite Indonesia, Elvarica Noviyanti mengatakan, skin ini bisa didapatkan secara gratis di dalam permainan mulai 22 Desember 2022 - 12 Januari 2023.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan hangat yang senantiasa diberikan para Wanderers di Indonesia sejak peluncuran kami pada Agustus 2022 lalu hingga saat ini. Kami harap Garuda Mi-a dapat menjadi kado tahun baru yang dicintai oleh para Wanderers, dan nantikan terus kejutan-kejutan menarik lainnya dari Tower of Fantasy di tahun 2023," ujar Elvarica dalam keterangan pers, dikutip Jumat (23/12/2022).

Skin Garuda Mi-a dirancang sedemikian rupa menjadi lima bagian yang memiliki makna tersendiri – Crown of the One menyerupai paruh Garuda yang melambangkan perdamaian.

Lalu, Collar of Equity yang melambangkan cinta dan memancarkan aura hangat kepada orang-orang di sekitar, serta Robe of Colloquy yang terinspirasi dari sayap Garuda dan melambangkan kebaikan.

Kemudian, Girdle of Unity berbahan dasar bulu Garuda yang melambangkan percaya diri, dan Gauntlet of Justice yang terinspirasi dari kuku Garuda dan melambangkan loyalitas.

