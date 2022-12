JAKARTA - Genghis Khan adalah penguasa Samudera Pasifik dan Laut Kaspia yang membawa Mongolia mencapai puncak kejayaan, tetapi kematian dan keberadaan makamnya masih menjadi misteri.

Setelah kematiannya pada 800 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1227, dia meminta untuk dimakamkan secara rahasia. Namun, sampai saat ini belum ada yang bisa menemukan makam sang legendaris tersebut.

Dilansir dari News.mn, Jumat (23/12/2022), pada saat kematian Genghis Khan beberapa pasukan yang berduka membawa jenazahnya pulang, membunuh siapa pun yang ditemuinnya untuk menyembunyikan rute.

Kendari demikian, setelah dimakamkan, para prajuritnya mengendarai 1.000 kuda di atas kuburannya untuk menghancurkan jejak yang tersisa.

Lantas, di mana pemimpin karismatik ini dimakamkan? Apakah dia memiliki makam monumental seperti piramida yang dibangun untuk firaun Mesir kuno, atau makam dengan prajurit terra-cotta, seperti yang dibangun untuk kaisar Qin pertama di China?

Jawabannya adalah lokasi makam Genghis Khan tidak diketahui dan kemungkinan besar tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Selain itu, beberapa orang di Mongolia mungkin lebih suka bahwa itu tidak pernah ditemukan, karena Genghis dianggap oleh beberapa orang saat ini dengan penghormatan yang hampir bersifat religious.

Salah satu kemungkinannya adalah Genghis Khan dimakamkan di provinsi Khentii timur Mongolia, tempat ia dilahirkan.

"Saya pikir makam itu ada di pegunungan di Provinsi Khentii. Saya tidak berpikir itu akan ditemukan dalam waktu dekat," kata Nancy Steinhardt, seorang profesor seni Asia Timur di Museum Penn University of Pennsylvania.

Sumber-sumber kontemporer sebagian besar tidak menyebutkan di mana makam Genghis Khan berada atau seperti apa bentuknya. Para peneliti menggunakan citra satelit untuk mencari makam tersebut, dan survei satelit mengidentifikasi berbagai peninggalan arkeologi, tetapi bukan makam Genghis Khan.

"The Secret History of the Mongols", sebuah catatan Mongolia yang ditulis secara anonim yang berasal dari beberapa waktu setelah kematian Genghis Khan, tidak menyebutkan makamnya. Hanya dikatakan bahwa pada tahun 1227, dia "naik ke Surga".

