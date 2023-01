Mobile Game Fight of Legends adalah sebuah action game 5v5 yang dimana permainan ini berlangsung secara fast-faced atau fight right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre dari permainan ini.

Fight of Legends merupakan hasil kerjasama PT Esports Star Indonesia (ESI) dengan Game Developer asal Korea Selatan telah dirilis secara resmi pada tanggal 23 November 2022. Perilisan game ini dilaksanakan dengan menggelar acara Press Conference Fight of Legends di Studio RCTI+, MNC Studio Kebon Jeruk pukul 10.00 WIB dan ditayangkan secara langsung di platform RCTI+.

Acara perilisan game Fight of Legends dihadiri Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo; CEO PT ESI, Valencia Tanoesoedibjo; CEO Sugar Works, Mr. Won-Jung Yang, komunitas game, dan Tim-tim E-sports Nasional.

Selain itu, acara ini juga menghadirkan 2 Guest Star, yaitu Benny Moza dan Dimaz Andrean, dan 2 Caster special, yaitu Sabila Aprila dan Abed Ansel untuk turut mendukung kesuksesan perilisan game Fight of Legends.

Game ini tentunya sudah dapat dimainkan dan bisa langsung di-download¬ melalui GooglePlay dan AppStore dari gadget masing-masing. Pada versi pertamanya, tidak kurang dari 26 hero dengan beragam skill sudah siap menemani seluruh gamers di luar sana untuk bertarung dalam game ini.

Beberapa fitur menarik dan tidak kalah serunya juga menanti untuk menyempurnakan pengalaman bermain seluruh gamers, salah satunya melalui fitur yang menjadi andalan yaitu, Crafting System.

Selain dapat menikmati keseruan bermain game Fight of Legends, kalian juga bisa mengantongi hadiah hingga ratusan ribu rupiah. Caranya cukup mudah yaitu follow sosial media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id dan Facebook Fan Page Fight of Legends dan ikuti event berhadiah yang diselenggarakan.

Event yang diselenggarakan juga cukup beragam sehingga perlu banget nih buat kalian baca setiap syarat & ketentuannya baik-baik. Untuk setiap event yang berlangsung juga tidak dikenakan biaya apapun termasuk pajak lho, jadi lumayan untuk menambah saldo dikantong buat jajan makanan hingga jajan item in-game Fight of Legends.

Jadi tunggu apa lagi? Download game nya melalui link berikut http://bit.ly/FOL_Download_OkezoneLink dan follow social media Fight of Legends biar bisa langsung ikutan event berhadiahnya. Jangan lupa ajakin teman, kerabat, hingga keluarga kalian juga yah biar semua kebagian hadiahnya.

Follow Berita Okezone di Google News

(mrt)