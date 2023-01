Alien, UFO, dan kehidupan luar angkasa adalah subjek yang sangat menarik untuk dibahas. Walaupun hingga kini belum jelas keberadaanya, tapi banyak sekali tempat-tempat di seluruh dunia yang konon menjadi saksi kemunculan Alien. Untuk para pecinta Alien dan UFO, inilah tempat-tempat yang wajib Anda kunjungi:

5. UFO Watchtower, Colorado

San Luis Valley, di daerah selatan Colorado telah lama menjadi tempat penampakan UFO. Di sana juga ditemukan kasus mutilasi hewan ternak. Kejadian tersebut cukup menggemparkan, karena hewan-hewan ternak tersebut seakan-akan dibedah dengan presisi tinggi layaknya ahli bedah.

Kemudian di tahun 2000, Judy Messoline mendirikan menara pengawas UFO di daerah Hooper, di mana para pecinta UFO bisa berkemah dan menikmati pemandagan 360 derajat dari menara pengawas tersebut, walaupun tidak dijamin akan ada penampakan UFO, tempat pemandangan yang dihadirkan sangat indah.

4. Cedar City, Utah

Gurun pasir yang berada di Utah, Amerika Serikat, seakan menjadi hotspot untuk penampakan UFO. Karena hal ini diadakan lah sebuah event bernama Utah UFO Festival, di sini para pecinta UFO bisa menikmati berbagai kegiatan, seperti menyaksikan film bertema UFO dan alien, lomba kostum bertema alien, serta pembahasan dan diskusi tentang UFO.

3. Kecksburg, Pennsylvania

Pada 9 Desember 1965, beberapa warga AS dan Kanada secara serentak melaporkan kemunculan bola api berukuran besar yang terbang di angkasa. Kemudian, penduduk di sekitar Kecksburg mendengar suara dentuman yang cukup keras dan melihat asap berwarna biru.

Area tersebut kabarnya langsung ditutup oleh pihak militer AS, beberapa warga sempat melihat pihak militer mengangkut sejenis UFO berbentuk seperti biji pohon ek dan di bagian eksteriornya dipenuhi dengan tulisan aneh seperti hieroglif. Di dekat kantor pemadam kebakaran kalian bisa melihat replika dari UFO tersebut.

2. Aurora, Texas

Pada 17 April 1897, warga Aurora, Texas, melihat sebuah UFO berbentuk seperti cerutu berukuran besar menabrak kincir angin, sebelum jatuh ke tanah.

Warga yang melihat kejadian itu kabarnya melihat jenazah dari pilot UFO tersebut, kemudian menggambarkan wujud pilot tersebut dengan kalimat “tidak terlihat seperti dari dunia ini”, ia lalu menguburkan jasad “alien” tersebut di pemakaman lokal (jasad tersebut diberi nama Ned). Puing-puing UFO tersebut dibuang ke sebuah sumur.

Saat ini, kita bisa melihat cerita lengkap dari kejadian tersebut di pemakaman Aurora, Aurora sendiri bahkan menambahkan gambar UFO di logo resmi kota mereka.

1. Roswell, New Mexico

Selain Area 51, tempat yang paling terkenal dikaitkan dengan keberadaan kehidupan di luar angkasa adalah Roswell, yang berlokasi di New Mexico. Roswell terkenal di seluruh dunia berkat Insiden Roswell (Roswell Incident).

Pada tahun 1947, pihak militer AS mengumumkan bahwa mereka berhasil mengamankan kapal luar angkasa dari planet lain, tapi tidak lama kemudian mereka berkilah dengan mengatakan bahwa benda yang diduga kapal luar angkasa itu hanyalah sebuah balon cuaca. Insiden tersebut digambarkan dan diceritakan dengan jelas di museum yang wajib dikunjungi para pecinta UFO, yaitu The International UFO Museum and Research Center, yang terletak di Roswell.

