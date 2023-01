Bulan lalu, Xiaomi meluncurkan 13 dan 13 Pro di negeri Tiongkok, Xiaomi juga telah mengungkapkan kehadirannya di event MWC 2023 dan diharapkan akan merilis 13 Duo dan 13S Ultra ke pasar global.

Kali ini, varian terbaru dari Xiaomi 13 terciduk di dunia maya, varian tersebut adalah Xiaomi Lite yang terlihat di daftar Google Play Console.

Xiaomi 13 Lite saat ini diberi nama kode “Ziyi”. Daftar Google Play Console mengungkapkan beberapa spesifikasi utama dari smartphone ini.

Sesuai gambar yang dicantumkan di bawah, smartphone ini memiliki desain punch-hole cutout yang rata tengah dan memiliki tepi yang melengkung.

Panel belakang memiliki modul kamera berbentuk persegi panjang yang menampung tiga sensor. Xiaomi 13 Lite akan menghadirkan resolusi layar 1.080 x 2.400 piksel dan kerapatan piksel 440 ppi.

Xiaomi 13 Lite terdaftar ditenagai dengan chip sistem SM7450 dan ini sama dengan Snapdragon 7 Gen 1. Chipset ini terdiri dari empat core dengan clock 2.4GHz dan empat core lainnya di 1.8GHz.

Chipset tersebut akan dipasangkan dengan Adreno 644 GPU onboard. Daftar Google Play Console ini juga mengungkapkan bahwa Xiaomi 13 Lite akan memiliki RAM 8GB dan berjalan di OS Android 12 out of the box.

Hanya itu saja yang bisa diketahui untuk saat ini. Smartphone ini akan hadir sebagai penerus dari Xiaomi 12 Lite. Perangkat ini sebelumnya sudah terlihat di database IMEI pada Oktober tahun lalu dengan nomor model 2210129SG.

Xiaomi 13 Lite kemungkinan besar merupakan versi rebranding dari Xiaomi Civi 2 yang tersedia di Negeri Tirai Bambu. Smartphone ini tentunya akan memiliki banderol harga yang lebih murah dari varian lainnya.

