Twitter mengambil langkah untuk membuat halaman “For You” menjadi semakin mirip dengan apa yang sudah dihadirkan TikTok.

Platform media sosial berlogo burung biru ini mengalami gejolak dibawah kepemimpinan CEO Tesla, Elon Musk, salah satunya adalah penggantian feed default pengguna dengan dua tab baru.

Sejauh ini, Twitter memungkinkan pengguna untuk beralih antara timeline algoritma dan timeline kronologis. Sekarang, kolom feed akan dibagi menjadi dua tab: "For You" dan "Following".

Saat aplikasi pertama kali dibuka, tab “For You” langsung terlihat terlebih dahulu. Jadi, semua yang menjadi trending topic dan rekomendasi akan ada di beranda Twitter terbaru, seperti format yang dipopulerkan oleh TikTok.

Sebenarnya, ini bukan pertama kali aplikasi media sosial mereplikasi fitur TikTok. Elon Musk, selaku pemilik Twitter saat ini juga men-tweet tentang perubahan tersebut, di samping pembaruan lainnya. Musk menekankan bahwa ini adalah bagian dari perombakan UI yang jauh lebih besar.

Fitur ini akan diluncurkan di iOS terlebih dahulu. Kolom feed lama yang sudah kita ketahui sebelumnya seperti masih tersedia di Android dan Web.

