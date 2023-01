Hari ini merupakan Friday the 13th, untuk sebagian orang tidak ada yang spesial dari tanggal tersebut, tapi banyak orang beranggapan bahwa hari Jumat tanggal 13 diidentikan dengan mitos, horor, kejadian mistis, dan kesialan. Untuk menyambut hari yang penuh nuansa horor ini ada baiknya kita bersenang-senang dengan memainkan game-game terbaik bertema horor yang sangat cocok dimainkan saat Friday the 13th, apa saja? Simak daftar gamenya di bawah ini.

Outlast

Dalam menyajikan nuansa teror yang mencekam, hanya sedikit game yang bisa menandingi Outlast. Cocok dengan tema Friday the 13th yang identik dengan kesialan, di sini kita akan mengendalikan seorang jurnalis yang ingin menyelidiki rumah sakit jiwa terbengkalai, sialnya di sana banyak orang-orang yang siap untuk membunuh Anda.

Di game ini kita tidak dibekali dengan senjata apapun, sang protagonis hanya menggunakan camcorder yang dilengkapi dengan night vision, Anda harus bisa bersembunyi dari para psikopat yang bersemayam di rumah sakit jiwa tersebut, jika terdeteksi oleh salah seorang psikopat, Anda tidak bisa melawan dan hanya bisa berlari untuk menuju persembunyian.

Resident Evil 7: Biohazard

Untuk para gamer, siapa yang tidak tahu Resident Evil. Game horor klasik sejak era PS1 ini, menjadi salah satu waralaba game paling sukses sepanjang sejarah. Waralaba RE tidak pernah absen di hampir tiap generasi konsol dan PC.

Di awal-awal game Resident Evil mengusung genre survival-horror dengan sedikit action, tetapi sejak Resident Evil 5 hingga Resident Evil 6, waralaba ini mulai bergeser ke arah genre Action, dengan sedikit unsur survival. Tapi, di game Resident Evil 7, waralaba RE kembali ke genre survival-horror, dengan menyajikan sedikit tembak-tembakan dan menghadirkan banyak jumpscare yang cukup memompa jantung.

Berbeda dengan seri-seri sebelumnya Resident Evil 7: Biohazard, mengambil sudut pandang orang pertama, sehingga lebih mencekam saat dimainkan. Di sini kita memainkan tokoh bernama Ethan Winters yang ingin menyelamatkan istrinya yang telah lama hilang. Sayangnya pencarian Ethan tidak lah mudah, karena dia dihadang oleh The Baker Family. The Baker Family sendiri adalah sebuah keluarga yang anggota keluarganya terinfeksi oleh virus yang membuat mereka menjadi sosok yang mengerikan.

Dead by Daylight

Dead by Deadlights adalah game horor yang cukup unik berkat struktur gameplay-nya yang asimetris yang mirip. Di sini kita bisa memainkan beragam karakter horor ikonik dalam Pop Culture. Game yang harus dimainkan secara online ini memiliki gameplay yang berputar di sekitar empat “Korban/Survivor” yang harus berusaha dan bekerja sama melakukan suatu misi, sembari menghindari satu orang “Pembunuh/Killers”.

Jika kita berperan sebagai Killers, kita harus membunuh semua Survivors agar bisa memenangkan game. Game Dead by Daylight sudah berkolaborasi dengan ikon-ikon horor ternama seperti Leatherface (The Texas Chainsaw Massacre), Michale Myers (Halloween), Ghostface (Scream), hingga Freddy Krueger (Nightmare on Elm Street).

Friday the 13th; The Game

Rekomendasi game ini tentu tidak akan lengkap tanpa kehadiran game Friday the 13th: The Game. Sering disamakan dengan game Dead by Daylight, game asimetris ini memiliki gameplay yang tidak jauh berbeda dengan Dead by Daylight.

Game yang didasarkan pada film Friday the 13th ini aku mengadu antara karakter yang disebut dengan Counselors dengan Jason Voorhees (pembunuh ikonik bertopeng ski bersenjatakan golok). Beberapa variasi Jason Voorhees dapat dimainkan di game ini.

Di awal kemunculanya Friday the 13th: The Game terkendala berbagai masalah, karena game ini dikembangkan oleh tim kecil, tapi seiring berjalannya waktu, game ini menghadirkan konten-konten yang sangat menarik untuk dimainkan.

