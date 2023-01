Saat ini penggunaan internet sudah seperti kebutuhan sehari-hari. Berbagai kegiatan bisa dilakukan di dunia maya, dari mulai mengecek berita, membeli barang, ataupun sekadar mencari hiburan.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah disebutkan di atas, tentu saja kita harus berkunjung ke sebuah website. Website sendiri memiliki fungsi yang sangat beragam, sebagai profil perusahaan, sebagai portal berita, sarana untuk berjualan, dan lain-lain.

Tentu saja agar menarik minat pengguna internet, tampilan website harus terlihat menarik, namun tetap mudah untuk digunakan.

(18/1/2023) Kantor Okezone kedatangan tamu dari Exabyte Indonesia, yang merupakan salah satu penyedia layanan web hosting terbesar di Indonesia, mereka dengan senang hati memberikan tips dan trik untuk membuat website dengan mudah dan bisa menarik banyak pengguna internet untuk berkunjung ke situs yang kita buat. Simak tipsnya!

Tentukan tujuan pembuatan website

Tips yang pertama dan paling mendasar adalah tentukan dulu tujuan pembuatan website, apakah itu untuk profil sebuah perusahaan, untuk berjualan, atau portal berita. Menurut Indra Hartawan, selaku Director dari Exabyte Indonesia, dengan menentukan tujuan pembuatan website kita akan dengan mudah menentukan layout yang digunakan untuk website yang akan kita buat. Layout website profil sebuah perusahaan tentu akan berbeda dengan layout website jual beli.

Gunakan platform CMS yang mudah dipakai

Untuk pembuat website pemula, Indra menyarankan untuk menggunakan platform CMS seperti Wordpress. Karena, Wordpress cukup mudah dipakai, keamanannya cukup terjamin, dan memiliki plug in yang dapat membantu kita untuk memaksimalkan website yang akan kita buat.

Salah satu plug in yang sangat berguna dalam pembuatan website adalah Yoast SEO Checker. Plug in ini memudahkan kita untuk menulis konten di website dengan kaidah SEO, plug in tersebut akan mengecek tulisan kita secara otomatis apakah sudah memenuhi SEO atau belum.

Follow Berita Okezone di Google News

Perhatikan konten Tentu setiap website akan memiliki konten yang berbeda-beda tergantung tujuan dari pembuatan website seperti yang sudah disebutkan di atas. Indra menyebutkan bahwa konten-konten yang ada di dalam website kita harus relevan dengan tujuan, sesuai dengan kaidah SEO yang berlaku, dan harus selalu update. Jika tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut, website akan kalah jarang atau bahkan tidak dikunjungin sama sekali oleh para pengguna internet. Perhatikan keamanan website Membuat website untuk tujuan apapun tentu saja harus memperhatikan faktor keamanan website, terutama di era di mana kejahatan digital semakin hari semakin bertambah. Website bisa menjadi patokan reputasi untuk sebuah perusahaan ataupun perseorangan. Sebuah website tentunya akan menyimpan banyak data, jika keamanan kita lemah, makan para penjahat digital bisa saja meretas dan mengubrak abrik website kita, bahkan bisa juga mereka mencuri data-data penting yang ada dalam website. Agar tidak terjadi hal tersebut, ada baiknya kita merogoh kocek agak dalam untuk menjaga keamanan website dan melakukan update secara berkala. Perhatikan konten Tentu setiap website akan memiliki konten yang berbeda-beda tergantung tujuan dari pembuatan website seperti yang sudah disebutkan di atas. Indra menyebutkan bahwa konten-konten yang ada di dalam website kita harus relevan dengan tujuan, sesuai dengan kaidah SEO yang berlaku, dan harus selalu update. Jika tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut, website akan kalah jarang atau bahkan tidak dikunjungin sama sekali oleh para pengguna internet. Perhatikan keamanan website Membuat website untuk tujuan apapun tentu saja harus memperhatikan faktor keamanan website, terutama di era di mana kejahatan digital semakin hari semakin bertambah. Website bisa menjadi patokan reputasi untuk sebuah perusahaan ataupun perseorangan. Sebuah website tentunya akan menyimpan banyak data, jika keamanan kita lemah, makan para penjahat digital bisa saja meretas dan mengubrak abrik website kita, bahkan bisa juga mereka mencuri data-data penting yang ada dalam website. Agar tidak terjadi hal tersebut, ada baiknya kita merogoh kocek agak dalam untuk menjaga keamanan website dan melakukan update secara berkala. (DRA)