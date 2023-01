Developer PUBG: Battlegrounds baru saja meluncurkan beberapa perubahan pada update terbaru, 21.2. Di antara perubahan tersebut adalah sedikit penyesuaian pada gameplay dan zona yang benar-benar baru.

Update yang paling signifikan adalah Blizzard Zone. Saat pemain memasuki zona tersebut, mereka akan memiliki pergerakan yang lebih lambat dan terus menerima damage secara konstan per detik saat mereka berada di Blizzard Zone.

Para pemain akan memiliki pandangan dan suara yang terbatas, serta kendaraan akan lebih sulit dikemudikan. Sebelum memasuki zona, yang tersedia dalam pertandingan normal dan kustom, para pemain akan diperingatkan melalui pesan dan akan dapat melihat UI area yang diaktifkan di world map.

“Mother Nature kembali mendatangkan malapetaka pada Vikendi sekali lagi/Mother Nature is back wreaking havoc upon Vikendi once again,” tulis developer PUBG: Battlegrounds, dilansir dari Hypebeast.

“Dengan update 21.2, pemain akan berhadapan langsung dengan Blizzard Zone. Begitu pemain memasuki Blizzard Zone, mereka akan bergerak lebih lambat, menerima damage konstan per detik, penglihatan dan suara terhalang, dan kendaraan akan lebih sulit untuk bermanuver.” lanjut sang developer.

Perubahan lain pada update 21.2 di bagian gameplay adalah, fitur Secret Room. Terletak di seluruh peta, pemain yang berhasil mendapatkan Security Key dan kemudian menemukan salah satu Secret Room ini, akan mendapatkan item-item high-tier yang sangat berharga.

Developer juga menghadirkan tiga Repair Kit terbaru, yang berfungsi untuk memperbaiki kendaraan, helmet, dan armor para pemain.

