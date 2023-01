Salah satu sektor industri yang saat ini semakin berkembang dan menjamur di Indonesia adalah Education Technology/Teknologi Pendidikan (Edtech). Sebenarnya industri ini sudah ada di Indonesia cukup lama, salah satu pelopor dari edtech adalah Ruangguru. Industri edtech kian meroket semenjak Pandemi COVID-19.

Pandemi membuat semua kegiatan harus diadakan secara online, termasuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Semenjak pandemi pengguna edtech semakin melejit, berkat pembatasan pertemuan tatap muka yang dicanangkan oleh pemerintah.

Keadaan ini membuat para pelajar mau tidak mau harus mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online dan mencari konten belajar tambahan secara digital, terutama para pelajar kelas akhir yang biasanya mengikuti tambahan pelajaran lewat bimbel.

Dengan adanya edtech para pelajar bisa dengan mudah mendapatkan konten pendidikan dan pembelajaran secara digital, yang dapat digunakan kapanpun di mana pun.

Perusahaan-perusahaan startup seperti Ruangguru, Zenius, Kelas Pintar, dan lainnya biasanya menargetkan kalangan pelajar SD hingga SMA, dengan menyajikan konten pembelajaran lewat bimbel online, konten interaktif, video on demand, dan simulasi tes.

Sementara itu, salah satu startup bernama Kelas Pintar berfokus pada tes minat dan kepribadian yang bertujuan agar tidak ada pelajar yang salah jurusan.

“Melalui tes minat dan kepribadian, kami membantu siswa untuk menemukan minat mereka untuk selanjutnya menentukan jurusan, universitas, dan profesi sebagai goals-nya.” ungkap Fernando Uffie, Founder dan CEO Kelas Pintar.

PTN adalah produk milik Kelas Pintar yang berperan sebagai pendamping pembelajaran untuk lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri yang sudah didesain sesuai dengan ketentuan Seleksi Nasional dari Pemerintah dan Ujian Mandiri dari Perguruan Tinggi Negeri. PTN menghadirkan 5 fitur utama:

1. Tes Minat dan Kepribadian

Para siswa akan mengikuti tes dengan berbagai pertanyaan. Hasil jawaban para siswa akan menggambarkan karakter pribadi yang kemudian merekomendasikan Perguruan Tinggi Negeri dan Jurusan yang sesuai.

Laporan hasil tes tersebut juga disertakan contoh orang sukses dengan kepribadian yang sama. Hasil tes juga bisa diakses oleh para orang tua.

2. Live Class

Fitur ini adalah sesi pembelajaran secara online yang akan menghadirkan guru ahli dari Kelas Pintar. Live Class akan mempelajari seputar materi seleksi nasional Perguruan Tinggi Negeri dan ujian mandiri PTN. Subjek yang dipelajari mencakup Tes Potensi Skolastik, Tes Potensi Akademik Saintek, dan Tes Potensi Akademik SOSHUM.

3. Bank Soal

Fitur Bank Soal merupakan koleksi latihan-latihan soal untuk meningkatkan pemahaman para siswa terhadap materi seleksi Perguruan Tinggi Negeri. Isi dari Bank Soal meliputi latihan-latihan soal yang berkaitan dengan Tes Potensi Skolastik, Tes Potensi SAINTEK, dan Tes Potensi Akademik SOSHUM.

4. Try Out

Fitur Try Out bertujuan untuk mengetahui pencapaian para siswa. Metode penilaian yang digunakan adalah Item Response Theory (IRT). Metode ini merupakan penilaian yang didasarkan pada tingkat kesulitan tiap-tiap soal yang ditentukan dari rasio akurasi jawaban setiap siswa. Metode IRT adalah Metode penilaian yang dipakai dalam seleksi nasional Perguruan TInggi Negeri.

5. Laporan Pembelajaran

Laporan ini akan berisi informasi kehadiran pada sesi Live Class per mata pelajaran, rata-rata nilai latihan soal, dan hasil lengkap tiap sesi Try Out. Selain itu Laporan Pembelajaran juga memuat peluang masuk Perguruan Tinggi Negeri sesuai fitur Tes dan Kepribadian.

