Jakarta- Semakin maraknya pembahasan mengenai isu resesi yang akan dihadapi pada tahun 2023 ini, tidak membuat masyarakat Indonesia takut untuk tetap berinvestasi. Bahkan, hal ini memicu masyarakat untuk lebih melek investasi guna menghadapi kebutuhan finansial mendatang.

Hal ini berpengaruh pada ketertarikan peminat investasi di Indonesia, dimana Nanovest sebagai platform yang memudahkan para investor untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto maupun saham AS mendapati kenaikan pengguna, dimana angka pengguna yang menyelesaikan proses KYC (Know Your Customer) terus meningkat hingga 4x lipat menjelang akhir tahun 2022 lalu.

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, total investor kripto di tanah air sudah mencapai 16,55 juta orang hingga periode bulan November 2022. Pertumbuhan pesat ini terbukti menjawab kekhawatiran masyarakat untuk menghadapi isu resesi 2023 dengan semakin giat untuk mulai berinvestasi.

"Setelah sukses menyelenggarakan acara Grand Launching pada bulan Agustus 2022 lalu, Nanovest mengalami kenaikan 4x lipat untuk pengguna yang berhasil menyelesaikan KYC per bulan menjelang akhir tahun. Nanovest juga gencar melakukan trading competition serta referral program untuk melirik para peminat investasi di Indonesia" ucap Gerald Logor- Head of Business Intelligence Nanovest

Sudah banyak masyarakat Indonesia baik kaum muda mudi maupun profesional semakin melek investasi di aset kripto maupun saham AS untuk mempersiapkan finansial masa depan. Dapat dilihat bahwa mayoritas pengguna Nanovest adalah generasi milenial dengan rentang usia dari 20-35 tahun. Tidak sedikit juga pengguna usia di atas 40 tahun, yang tentunya lebih mapan dari sisi finansial.

Di tengah banyaknya isu resesi, masyarakat Indonesia terlihat yakin bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mulai berinvestasi. Di kala harga market yang sedang bearish, para investor kripto lama maupun pendatang baru tetap giat mengumpulkan portofolio asetnya dengan harga miring untuk dapat dijual kembali saat harganya kembali naik di 2-3 tahun mendatang.

Memberikan kemudahan untuk berinvestasi dan mengedukasi pengguna agar berinvestasi dengan bijak menjadi salah satu tujuan utama Nanovest, sehingga ketika berinvestasi tidak perlu khawatir mengenai permasalah investasi bodong yang saat ini sedang marak diberitakan.

Perlu untuk diketahui, bahwa Nanovest adalah platform yang secara resmi terdaftar di BAPPEBTI serta terdaftar dalam program pertanggungan perlindungan risiko cybercrime yang disediakan oleh PT Asuransi Sinar Mas untuk memberikan perlindungan dalam hal terdapat kegagalan sistem yang menyebabkan kerusakan data dan sistem yang disebabkan oleh serangan dan/atau perbuatan yang tidak bertanggungjawab dari pihak manapun.

Nanovest tak lepas memberikan berbagai macam keuntungan, para pengguna dapat memulai investasi tanpa biaya transaksi dengan dengan modal yang sangat kecil yaitu Rp5.000,- saja. Nanovest juga mempunyai banyak pilihan aset kripto dan 2000+ saham AS yang aman dan mudah digunakan bagi para peminat investasi aset digital di Indonesia. Selain itu, Nanovest senantiasa memberikan beragam program reward untuk para pengguna ketika mereka berinvestasi secara rutin di platform Nanovest. Hal ini membuat banyak pengguna Nanovest menjadi investor setia serta memberikan kepercayaan penuh saat berinvestasi.

Nanovest mempunyai misi untuk mempersiapkan masa depan masyarakat Indonesia dengan terus berinovasi guna menjadi platform investasi terpercaya yang terbukti keamanan serta kemudahannya. Nanovest juga memudahkan pengguna untuk dapat mengakses informasi terkini mengenai kondisi pasar, kondisi ekonomi, dan kategori aset dari berbagai sektor yang bisa dipilih sesuai minat pengguna.

Nanovest tidak hanya sekedar platform untuk berinvestasi, tetapi pengguna juga dapat belajar mengenai beragam jenis produk aset digital dan cara melakukan investasi masa kini dengan selalu menghadirkan beragam konten edukasi yang berkualitas untuk membantu para pengguna mengetahui risiko aset investasi dan mekanismenya. Saatnya masyarakat Indonesia mulai beralih untuk berinvestasi sebagai langkah persiapan finansial mereka di masa depan.

“Alasan saya memilih Nanovest adalah kemudahan untuk mengakses kapanpun dan dimanapun, serta dibantu dengan layanan aplikasi yang mudah dipahami. Hal ini membuat kegiatan investasi saya lebih efisien” ujar Dudy salah satu pengguna setia Nanovest.

Dengan investasi, berarti kamu sudah selangkah lebih maju untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Jangan takut resesi, kamu hanya perlu memulai investasi dengan biaya sangat terjangkau, maka tidak perlu khawatir lagi dengan prediksi terkait resesi ekonomi.

