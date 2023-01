Jakarta, 26 Januari 2023 – Bagian terpenting dalam action game tentunya adalah kehadiran hero-hero nya. Untuk game milik PT Esports Star Indonesia, Fight of Legends pada perilisan pertamanya mengeluarkan tidak kurang dari 26 hero. Secara visual, hero game ini cenderung seperti karakter-karakter anime sehingga terlihat lebih lucu.

Sedikit informasi, Fight of Legends merupakan game terbaru yang dirilis oleh PT Esports Star Indonesia (PT ESI) dari kerjasama bareng salah satu developer asal Korea Selatan. PT ESI sendiri sampai saat ini telah merilis 3 mobile game, 2 diantaranya ber-genre ¬casual game, dan game Fight of Legends ini adalah projek terbarunya dengan mengusung tema yang sangat berbeda dari kedua game sebelumnya.

Pada game ini terdapat 26 hero dengan 5 role hero, 4 variasi map, dan juga beragam fitur menarik lainnya yang wajib banget dicobain. Untuk ke-4 Map yang terdapat pada game Fight of Legends, terdiri dari Twilight Land Map, Dessert of God Map, Snow Temple Map, dan Galaxy Military Base Map. Map tersebut kemudian dibagi ke 2 mode, easy dan hard yang tentunya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.

Hero yang terdapat pada game Fight of Legends terbagi menjadi 5 bagian berdasarkan role yang ada pada game ini. Ke-5 role tersebut terdiri dari Assassin, Support, Bruiser, Ranger, dan Tanker. Pembagian hero untuk setiap role nya juga berbeda, untuk role assassin terdapat 6 hero; support 5 hero; bruiser 2 hero; ranger 10 hero; dan tanker 3 hero sehingga total ada 26 hero pada game ini.

Setiap hero nya juga memiliki history dan skill yang unik dan berbeda-beda, termasuk untuk tingkat kesulitan menggunakan hero tersebut. Untuk dapat mencoba ke-26 hero tersebut, tentunya kamu haru men-download game Fight of Legends terlebih dahulu melalui GooglePlay, AppStore, atau dapat langsung klik link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust.

Agar bisa mendapatkan pengalaman bermain secara maksimal dalam bermain game ini, tentunya diperlukan banyak latihan dan lebih sering memainkan game ini sendiri ataupun bersama teman.

Banyak info terkait game Fight of Legends yang bisa didapatkan melalui sosial medianya, Instagram @fightoflegends.id, Facebook Fan Page Fight of Legends, dan Youtube Channel Fight of Legends Indonesia. Selain info terkait game, akan ada banyak event-event berhadiah yang bisa langsung kamu ikuti cukup dengan mengikuti setiap persyaratan yang berlaku.

Be Your Own Hero and Lead Your Team to Victory!