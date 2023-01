Ubisoft dikabarkan sedang menggarap dua game Far Cry terbaru sekaligus. Satu akan menjadi game single-player, sementara yang satunya lagi akan menjadi game berbasis multiplayer.

Dilansir dari Gamespot, Insider Gaming mengklaim game Far Cry yang judul pastinya belum diumumkan ini, awalnya dimaksudkan untuk menjadi satu game, sampai Dan Hay, mantan direktur eksekutif waralaba game Far Cry, hengkang dari Ubisoft untuk bergabung di Blizzard Entertainment.

Laporan selanjutnya mengatakan bahwa proyek Far Cry single-player akan disebut sebagai “Project Blackbird”, sementara Far Cry multiplayer disebut "Project Maverick", dengan pihak Ubisoft Montreal yang akan paling terlibat dalam kedua proyek game tersebut.

Meskipun saat ini belum banyak diketahui, laporan tersebut menunjukkan bahwa Project Maverick akan berlatar di hutan belantara Alaska dan akan menjadi “extraction-based looter-shooter” .

Ini sejalan dengan polling yang beberapa waktu lalu pernah dilakukan Ubisoft. Pihak Ubisoft membuat polling untuk bertanya kepada para gamer, di wilayah mana game Far Cry selanjutnya didasarkan? Dan salah satu opsinya adalah Alaska.

Game Far Cry sendiri berfokus pada genre "RPG First Person Shooter" dengan opsi untuk mulitplayer. Waralaba Far Cry terakhir yang menampilkan mode multiplayer PvP adalah Far Cry 3, yang dirilis pada tahun 2012 (sebagai info, setting Far Cry 3 didasarkan pada daerah yang ada di Indonesia).

