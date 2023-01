Google luncurkan fitur yang memungkinkan Anda untuk mengunci sesi Chrome Incognito dengan otentikasi biometrik, sehingga seseorang yang โ€œisengโ€ menggunakan ponsel Anda tidak akan dapat membuka browser Anda dan melihat apa yang sedang Anda lihat di Chrome Incognito. Dilansir dari The Verge, fitur ini sudah tersedia di Chrome versi iOS dan Android.

Dengan Tab Lock/Kunci Incognito Anda dapat membuka tab Incognito secara normal, tetapi jika beralih ke aplikasi lain, Anda harus membuka kunci Chrome saat kembali untuk membuka tab di Chrome Incognito. Anda dapat mengaktifkan fitur tersebut melalui pin dan biometrik seperti sidik jari atau wajah Anda. Namun, seseorang masih dapat melihat tab di browser Chrome Anda tanpa membuka kunci.

Untuk mengaktifkan fitur tersebut cukup ikuti langkah berikut: ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas > buka Pengaturan/Setting > buka Privasi dan Keamanan/Privacy and Security. Di situ, Anda dapat mengaktifkan opsi "Kunci tab Penyamaran saat Anda meninggalkan Chrome/Lock Incognito tabs when you leave Chrome".ย

Google juga mengungkapkan bahwa fitur tersebut memperluas fitur Pemeriksaan Keamanan/Safety Check, yang dapat melakukan hal-hal seperti memindai password yang disimpan, memberi tahu Anda jika salah satu password tersebut telah disusupi, dan menyingkirkan ekstensi berbahaya.

