Free Fire adalah salah satu game free-to-play bergenre battle royale yang saat ini sedang digandrungi oleh para gamers dari berbagai kalangan. Terbukti berbagai kompetisi dihelat untuk memanjakan para gamer, dari mulai turnamen lokal hingga internasional.

Salah satu event kompetisi dunia Free Fire akan hadir kembali di tanah air kita, yaitu Snapdragon® Pro Series Powered by Samsung Galaxy Free Fire Finals. Event ini akan digelar pada tanggal 4-5 Februari dan berlokasi di Mall Taman Anggrek.

Event final kompetisi yang akan dilangsungkan selama 2 hari ini akan mempertemukan 12 tim Free Fire terbaik di Asia Pasifik.

“Setelah musim Free Fire yang berjalan masif dengan lebih dari 200 tim mendaftar ke kualifikasi kami, sekarang kami kurangi menjadi hanya 18, setelah empat minggu lebih persaingan ketat dalam seri Challenge, 12 tim teratas dari seluruh wilayah akan bergabung dengan kami di Jakarta. Kami mengajak semua penggemar Free Fire untuk datang ke Mall Taman Anggrek untuk menyaksikan penutup turnamen yang menarik!” ujar Caitlin Kang, Operations Manager South-East Asia at EFG, dalam siaran pers.

Indonesia sendiri berhasil mengirimkan 3 perwakilan di babak final, yaitu EVOS Divine, SES Alfaink, dan First Raiders. Ketiga tim akan bersaing dengan perwakilan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Perwakilan Malaysia, Singapura, dan Filipina mengirimkan 2 wakil (SEM9 dan Expand). Sementara itu Thailand menjadi pengirim perwakilan terbanyak dengan 5 wakil (Attack All Around, Nigma Galaxy, eArena, dan Kings of Gamer Club). Negara terakhir, Vietnam, mengirimkan 2 wakil (Team Flash dan HEAVY).

