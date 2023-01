Game Director dari NetherRealm Studios, Ed Boon, baru-baru ini menyatakan bahwa versi remake dari Mortal Kombat 4 “pasti akan dipertimbangkan”.

Pernyataan ini tentu saja membuat para gamer semakin bersemangat, karena versi remake dari game Dead Space yang dirilis awal bulan ini mendulang kesuksesan dan popularitas, serta mendapatkan pujian kritis dari kritikus dan gamer.

Pernyataan tersebut datang dari percakapan singkat di Twitter. Ketika seorang pengguna Twitter memposting sebuah gambar yang menunjukkan sebuah gambar cover fanart versi remake dari game Mortal Kombat 4 dan me-mention Boon.

Setelah ia melihat gambar tersebut, kemudian Boon menjawab "YA! Saya sudah mempertimbangkannya selama bertahun-tahun/YES! I’ve definitely considered this over the years.”

Gambar cover fanart tersebut menampilkan beberapa karakter terkenal dari waralaba MK, seperti Raiden, Liu Kang, Tanya, Quan Chi, Shinnok, dan beberapa karakter lain. Kata-kata "Mortal Kombat 4 Remake" tertera jelas di bagian bawah.

Mortal Kombat 4 dirilis pada tahun 1997 untuk game arcade, tidak lama kemudian game tersebut dirilis untuk konsol PlayStation, Nintendo 64, dan PC. MK4 dalah entri pertama dalam waralaba Mortal Kombat yang menampilkan grafik 3D.

Mortal Kombat 4 dirilis dengan ulasan yang cukup beragam. Walaupun tidak semua ulasan positif, tetapi para penggemar waralaba selalu mengapresiasi game tersebut, karena kemajuan teknologi dan menjadi dasar dari game-game Mortal Kombat selanjutnya yang menggunakan grafik 3D.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi pihak NetherRealm mengenai remake Mortal Kombat 4.

