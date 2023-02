Mitos seekor kucing memiliki 9 nyawa seakan sudah sangat umum di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Lantas apakah kucing benar-benar memiliki 9 nyawa? Apakah ini alasan yang menyebabkan kucing oren menjadi barbar?.

Seperti yang dilansir dari Hillspet, jawaban singkat apakah kucing memiliki 9 nyawa adalah, tidak. Namun, tingkah laku kucing yang kadang tidak masuk di akal, membuatnya tampak seperti benar-benar memiliki kehidupan ekstra.

Awal mula anggapan kucing memiliki sembilan nyawa dimulai dari pepatah yang berbunyi: "A cat has nine lives. For three he plays, for three he strays, and for the last three he stays."

Namun, tidak ada bukti kapan dan di mana kutipan bahasa Inggris yang terkenal itu pertama kali didokumentasikan.

Tapi, William Shakespeare tahu tentang pepatah tersebut, karena dia mereferensikan pepatah tersebut dalam dramanya, Romeo dan Juliet, yang ditulis pada akhir abad ke-16 yang berjudul "Good king of cats, nothing but one your nine lives." Karena itu, mitos tersebut muncul sebelum akhir tahun 1500-an dan mungkin berasal dari zaman kuno.

Menurut catatan majalah Science, daya tarik kucing sudah ada sejak sekitar 12.000 tahun yang lalu di rumah dan tempat ibadah orang Mesir kuno. Mereka dikabarkan melihat kucing sebagai mahkluk tuhan dengan kekuatan gaib.

Khususnya kemampuan dewi Bastet yang dikabarkan bisa berubah dari manusia menjadi kucing. Hal itu mungkin telah mempromosikan gagasan bahwa, kucing memiliki banyak kehidupan karena dia terus muncul kembali.

Mengenai anggapan kucing memiliki 9 nyawa, angka 9 sendiri memiliki arti penting dalam numerologi, karena komposisinya terdiri dari 3 kelompok 3. Angka 9 juga merupakan simbolis dalam budaya Islam, Yunani, dan Katolik Roma. Apabila seekor kucing hidup kembali berkali-kali, angka 9 masuk akal bila dilihat dari sudut pandang mistis. Namun, terlepas dari mitos kucing memilik 9 nyawa, kemampuan kucing untuk melompat, memutar dan mendarat mulus dengan kakinya, bisa dikaitkan dengan mengapa kucing dikatakan memiliki 9 nyawa dan mitos tersebut masih melekat di masyarakat dunia hingga kini. Kucing bisa bergerak dari posisi berjongkok ke lompatan tinggi dan jauh hanya dalam hitungan detik. Hal itu karena susunan biologis kucing yang memungkinkan bisa melakukan gerakan tersebut Keterampilan melompat kucing yang mengesankan, disebabkan karena massa otot dan panjang kaki belakang mereka. Kaki belakang kucing itu sendiri terbilang sangat kuat, sehingga bisa dengan mudah melompat enam kali tinggi tubuhnya. Tapi, walaupun kemampuan melompat kucing sangat menakjubkan, perlu diingat bahwa kucing bukan tidak bisa mati atau tidak selalu mendarat dengan kakinya, kucing hanyalah hewan yang memiliki gerak tubuh yang sangat luwes. Jadi, anggapan kucing memiliki nyawa 9 hanyalah mitos belaka. (DRA)