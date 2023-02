Sesuai jadwal yang telah diungkap sebelumnya, Samsung akhirnya merilis jajaran Galaxy S23 di acara Galaxy Unpacked 2023 beberapa saat yang lalu. Sama seperti beberapa tahun terakhir, jajaran Samsung Galaxy S terbaru terdiri dari tiga smartphone, S23, S23+, dan S23 Ultra.

Galaxy S23 dan Galaxy S23+ hadir dengan desain baru, namun untuk S23 Ultra desainnya hampir mirip dengan S22 Ultra. Untuk S23 dan S23+ spesifikasinya tidak terlalu berbeda jauh dengan generasi sebelumnya (Galaxy S22 dan Galaxy S22+). S23 Ultra sendiri membawa peningkatan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya. Simak spesifikasi lengkapnya di bawah ini.

Spesifikasi Samsung Galaxy S23 dan Galaxy S23+

Galaxy S23 dan Galaxy S23 Plus menghadirkan layar Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 2340 x 1080 piksel (FHD+), kecepatan refresh 48-120Hz, dan kecepatan sampling sentuh/touch sampling 240Hz. Layar berdesain centered punch-hole dilengkapi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2, dan kedua ponsel dapat memutar konten HDR10+.

Panel pada kedua perangkat dapat mencapai kecerahan puncak hingga 1.750 nits. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran layar. Layar S23 berukuran 6,1 inci, sedangkan untuk S23+ memiliki layar dengan 6,6 inci.

S23 dan S23+ ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 untuk. Chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR5x dan penyimpanan UFS 4.0 (UFS 3.1 untuk varian 128GB).

Kedua varian mem-boot One UI 5.1 berdasarkan Android 13 dan hadir dengan beberapa opsi konektivitas, seperti 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC, UWB (untuk varian S23+), dan USB 3.2 (Tipe-C).

Di bagian pengambilan gambar, kedua ponsel memiliki sistem tiga kamera di bagian belakang dan kamera depan 12MP. Pengaturan kamera belakang terdiri dari sensor utama 50MP berbantuan OIS, lensa ultra-wide 12MP dengan dukungan fokus otomatis, dan lensa telefoto 12MP dengan lensa zoom optik 3x dan OIS (Optimal Image Stabilization).

Ponsel ini memiliki rating IP68 untuk ketahanan debu dan air. Kedua ponsel menampilkan speaker stereo ganda yang didukung Dolby Atmos dan sensor sidik jari ultrasonik.

Galaxy S23 didukung oleh baterai 3.900mAh, sedangkan Galaxy S23 Plus mendapatkan baterai 4.700mAh. S23 terbatas pada pengisian kabel 25W, tetapi varian Plus mendukung pengisian kabel hingga 45W, dan keduanya mendukung pengisian nirkabel 15W.

Galaxy S23 dibanderol dengan harga $799,99 (sekitar Rp12 jutaan) dan Galaxy S23 Plus dibanderol dengan harga $999,99 (sekitar Rp15 jutaan). Kedua varian hadir dalam konfigurasi memori 8GB + 256GB dan 8GB + 512GB. Versi vanilla juga hadir dalam konfigurasi 8GB + 128GB.

Tersedia 4 opsi warna untuk S23 dan S23+, Phantom Black, Green, Cream, atau Lavender. Saat ini kedua ponsel siap untuk pre-order dan akan tersedia untuk dibeli mulai 17 Februari.

Spesifikasi Samsung S23 Ultra





Menjadi smartphone Samsung paling premium, tentu saja Galaxy S23 Ultra menghadirkan perangkat keras yang lebih mutakhir dari 2 varian S23 sebelumnya. S23 Ultra menghadirkan layar AMOLED 6,8 inci dengan resolusi QHD+ (3.088 x 1.440) dan kecepatan refresh dinamis yang dapat berubah dari 120Hz tinggi hingga 1Hz dengan bantuan teknologi LTPO.

Layar ponsel dapat mencapai kecerahan puncak hingga 2.000 nits. Ini jauh lebih tinggi dari kecerahan Galaxy S22 Ultra yang hanya di angka 1.750nits. Panel layar dilengkapi dengan perlindungan Gorilla Glass Victus 2 dari Corning.

S23 Ultra ditenagai oleh SoC Snapdragon 8 Gen 2 terbaru dari Qualcomm, yang dipasangkan dengan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal 256GB, 512GB, atau 1TB. Berbeda dengan tahun lalu tahun lalu, Samsung tidak meluncurkan varian yang ditenagai chipset Exynos.

S23 Ultra didukung oleh baterai 5.000 mAh dengan kabel 45W dan pengisian nirkabel 10W. S23 Ultra menjalankan One UI 5 berbasis Android 13Â out of the box.

S23 Ultra menghadirkan pengaturan quad-camera, sensor 200MP ISOCELL HP2 yang mampu merekam hingga resolusi 8K pada 30fps. Sensor utama memiliki optical image stabilization (OIS) juga.

Sensor utama dipadukan dengan lensa ultra-wide-angle 12MP yang memiliki aperture f/1.4 dan FOV 120 derajat serta lensa telefoto 10MP dengan 3x optical zoom, aperture f/2.4, dan dukungan OIS. Selain itu, S23 Ultra juga dilengkapi kamera telefoto periskop 10MP dengan zoom optik hingga 10x dan aperture f/4.9. Untuk selfie, ada kamera 12MP di bagian depan.

Galaxy S23 Ultra akan ditawarkan dalam empat warna: Phantom Black, Cream, Green dan Lavender. S23 Ultra akan tersedia untuk dibeli mulai 17 Februari. Versi dasar 8/256GB dari smartphone ini dibanderol dengan harga mulai dari $1.200 (Rp19 jutaan).