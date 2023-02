SEJAK peluncuran game Fight of Legends, game ini mulai banyak digemari oleh kalangan masyarakat terlebih para penikmat game. Hadir sebagai 5V5 Mutliplayer Action Game dimana permainan ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung), Fight of Legends mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya. Hero yang dihadirkan cukup beragam dengan total 26 hero dan 4 variasi map.

Semua map atau peta yang ada di game iniย punya tingkat keunikan dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ke-4 Map yang terdapat pada game Fight of Legends, yaitu Twilight Land, Dessert of God, Snow Temple, dan Galaxy Military Base.

Kemudian, map tersebut kemudian dibagi ke 2 mode, easy dan hard. Untuk mode easy hanya Twilight Land Map, sedangkan ke-3 map sisanya termasuk dalam hard mode yang pastinya lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding Twilight Land Map.

Pemahaman terkait map inilah merupakan sesuatu yang sangat dasar untuk diketahui oleh pemainnya. Bukan hanya dari nama map dan tingkat kesulitannya tetapi kelebihan dan kekurangannya juga agar setiap pemain dalam tim dapat mengatur strategi permainan dengan cantik.

Pada setiap map yang ada di Fight of Legends, terdiri dari Nexus untuk masing-masing tim yang harus dihancurkan untuk meraih kemenangan, Guardian yang posisinya menyesuaikan map yang sedang dimainkan, Gate sebagai penanda batas wilayah tim, Turret, Nexus Shield dan Recovery Pond. Namun pada map tertentu terdapat juga Camp Rebuilder dan letak setiap Turret, Nexus Shield, dan Recovery Pond berbeda-beda.

Dalam bermain di setiap map yang ada di Fight of Legends, pemain sebenarnya bebas menggunakan hero apapun. Namun, diperlukan strategi yang matang dan penguasaan area map agar bisa memenangkan permainan.

Fight of Legends sudah tersedia dan dapat di-download melalui GooglePlay dan AppStore atau bisa langsung klik link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust. Jangan lupa ajakin temen-temen kalian juga untuk download game Fight of Legends biar bisa main bareng.

Follow Berita Okezone di Google News

(DRM)