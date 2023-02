OPPO baru saja meluncurkan secara resmi Reno 8T di Indonesia. Event peluncuran tersebut diadakan di OPPO Gallery yang berlokasi di Gandaria City Mall. Event ini dihadiri langsung oleh Patrick Owen (Chief Marketing Officer Oppo Indonesia), Aryo Meidianto (PR Manager Oppo Indonesia, dan Arifin Putra (Aktor dan BA Oppo Indonesia).

OPPO Reno 8T mengusung peningkatan di 3 aspek yaitu, “Topped Up Camera”, “Topped Design”, dan “Topped Up Performance”.

“Topped up di kamera, topped up di desain, dan juga tentunya topped up di kamera kami” ungkap Patrick saat memberikan sambutan.

Reno 8T menjadi jajaran Reno pertama yang memiliki kamera berorientasi portrait dengan resolusi 100MP. Tidak hanya itu, ponsel ini juga menghadirkan kamera selfie 32MP, dan Microlens beresolusi 2MP dengan kemampuan zoom hingga 40x.

OPPO Reno 8T memang dikhususkan untuk pengambilan gambar dengan orientasi portret. Foto portrait yang dihasilkan akan terlihat lebih jernih dan jelas.

“Kamera portrait 100 megapiksel, swafoto 32 megapiksel, ada kamera mikro, bokeh flare portrait merupakan fitur populer di Reno series, AI Portrait Super Resolution, Flash Snapshot, ini merupakan perangkat The Portrait Expert, jadi yang pasti keunggulannya ada di foto portrait” ujar Aryo saat menjelaskan fitur kamera Reno 8T.

Tidak hanya peningkatan dari segi kamera saja, OPPO Reno 8T juga mengalami peningkatan di desain. Reno 8T akan hadir dalam 2 pilihan warna yaitu Midnight Black dan Sunset Orange. Opsi warna Sunset Orange menggunakan bahan fiberglass-leather yang dirancang menggunakan teknik terbaru yang memiliki 8 lapisan. Walaupun memiliki 6 lapisan ponsel ini tetap terlihat tipis. “Sebelum-sebelumnya Reno Series menggunakan 6 lapisan dan 6 kali proses pembakaran, tapi nanti kalo temen-temen bisa merasakan perangkatnya, perangkat ini tetap tampil secara tipis” sambung Aryo. Fitur unik lainnya adalah Orbit Light. Ini adalah lampu yang ada di kamera belakang yang dapat dipersonalisasi warnanya sesuai dengan notifikasi, misalkan biru untuk pesan, hijau untuk panggilan telpon, pilihan warna ini bisa diubah-ubah sesuka hati. Ponsel ini akan ditenagai chipset MediaTek Helio G99, penyimpanan 8GB RAM LPDDR4x + 256 UFS 2.2 ROM (MicroSD hingga 1TB), dan 8GB Ekspansi Ram (fitur penambahan RAM dari internal memori ke RAM asli untuk sementara saat dibutuhkan. Reno 8T menghadirkan layar berukuran 6,4 inci AMOLED yang diproteksi oleh Corning Gorilla Glass S dengan respon layar 90Hz refresh rate. Perangkat ini menggunakan baterai 5000mAh dan mendukung pengisian cepat 33W Supervooc yang dapat terisi penuh dari 0-100% hanya dalam waktu 44 menit, serta berjalan di ColorOS 13 berbasis Android 13. OPPO Reno 8T dibanderol dengan harga Rp4.899.000 akan dijual perdana bertepatan dengan hari valentine di tanggal 14 Februari 2023.