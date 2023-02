BuddyKu universe menjadi ekosistem pengembangan para UGC (User Generated Content) baik yang menggunakannya untuk menerima informasi atau yang membuat dan membagikan karya mereka secara massif. Para pembuat karya di era digital saat ini biasa disebut dengan content creator.

Platform Aplikasi BuddyKu ini menjadi favorite baru para content creator untuk menghasilkan karya terbaik mereka. Itu semua karena didalam BuddyKu profesi content creator diperhatikan secara signifikan. Melihat industri konten Indonesia yang memiliki sebesar 202,6 juta pengguna internet di tahun 2021, BuddyKu memiliki keinginan mendorong para content creator memahami karir jangka panjang mereka menuju ekonomi digital 2025.

BuddyKu kaya dengan format konten yang memberikan kesempatan bagi para content creator untuk explore dan menyalurkan bakatnya. Content creator BuddyKu secara lengkap dapat membuat karya dalam bentuk artikel, infografis atau secara visual berbentuk video maupun foto.

Berbeda dengan platform lain penghargaan diberikan oleh BuddyKu kepada semua content creatornya berupa monetisasi yang berjalan dari konten pertama yang dibagikan oleh content creator.

“Workshop update skill dan tim creators dari BuddyKu agar memberikan assisting from zero to hero untuk para content creators. Para content creators juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan brand dan mendapatkan media promotion dari MNC Group.” Ujar Stefani Dewinatalia, Creator and Community Management BuddyKu

Banyak benefit lain yang bisa dinikmati oleh para content creator yang bergabung di BuddyKu Universe. Berbagai workshop dengan tujuan mengupgrade skill para content creators diberikan oleh BuddyKu dan dapat diikuti secara gratis.

Fasilitas adanya tim khusus untuk creators BuddyKu dan kesempatan kolaborasi yang luas termasuk pada media promosi MNC Group pun dilakukan BuddyKu. Dengan harapan, content creators yang berada dalam BuddyKu Universe bertumbuh menjadi content creators yang professional dengan karir jangka panjang yang cerah.

Mau jadi bagian dari BuddyKu universe? Download dan register aplikasi BuddyKu sekarang! Aplikasi BuddyKu dapat ditemukan dengan mudah pada Appstore dan Playstore handphone-mu!

Baca Juga: Rayakan Satu Tahun, BuddyKu Fest Hadirkan Sesi Media Challenges

Follow Berita Okezone di Google News

(mrt)