Bayangkan saja ketika Anda terbangun dari tidur, dunia sudah dipenuhi mayat-mayat hidup yang gemar memakan manusia yang biasa disebut zombie.

Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda sudah memiliki rencana sebelumnya? Bagaimana Anda akan menjaga diri Anda dan orang yang Anda cintai tetap aman?

Memang banyak keluarga yang membuat rencana untuk menghadapi keadaan darurat tertentu seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lainnya. Tapi rencana darurat kiamat zombie? Siapa yang akan berpikir untuk merencanakan hal itu?

Ternyata, pihak militer Amerika Serikat melakukan hal tersebut. Pada tahun 2011, mereka menerbitkan Rencana Kontinjensi bernama “CONPLAN) 8888”. Rencana ini menjabarkan bagaimana militer akan bertindak saat terjadi invasi zombie.

Lalu, apakah nanti akan benar-benar terjadi kiamat zombie, bukannya zombie itu hanya fiksi?

Jadi, CONPLAN 8888 itu sebenarnya dimulai sebagai cara untuk para perencana di pemerintahan untuk berlatih berpikir secara out of the box.

Tugas mereka adalah merencanakan keadaan darurat yang tak terduga. Mereka bahkan membayangkan beberapa skenario seperti tabrakan asteroid, invasi alien, hingga skenario zombie.

Kemudian, mereka merencanakan bagaimana pemerintah harus bereaksi terhadap setiap situasi yang sudah dibayangkan. Perencanaan untuk kiamat zombie dimulai sebagai latihan fiksi untuk memperluas pemikiran mereka.

Apa saja yang ada di dalam CONPLAN 8888? Rencana CONPLAN 888 termasuk mengidentifikasi berbagai jenis zombie seperti zombie radiasi, zombie luar angkasa, dan bahkan zombie vegetarian. Setelah manusia mengetahui jenis zombie yang mereka hadapi, mereka akan langsung merencanakan tindakan selanjutnya.

Follow Berita Okezone di Google News

CONPLAN 8888 mencakup lima fase respons. Dimulai dengan observasi. Para ahli akan mempelajari bagaimana zombie bisa menyebar dan area mana yang paling terpengaruh. Kemudian, pemerintah bisa memilih cara terbaik untuk memberi tahu warga dan menggunakan militer. Pemerintah AS juga perlu berkomunikasi secara erat dengan negara-negara lain. Hal ini akan menurunkan risiko serangan dari musuh. Hal ini juga akan membuat sekutu-sekutu negara tetap waspada terhadap situasi. Kemudian, pemerintah akan melancarkan serangan militer terhadap zombie. Pemerintah juga akan membuat rencana untuk menjaga keamanan warga. Mudah-mudahan saja, CONPLAN 8888 akan membantu mengendalikan situasi. Kemudian, militer akan membantu negara kembali normal seperti sedia kala. Mereka akan mengatur proyek-proyek restorasi dan rekontruksii. Mereka juga akan bekerja sama dengan warga sipil untuk memulihkan layanan publik. Apakah Anda ingin tahu apa yang dapat Anda lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat zombie? Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) memiliki beberapa tips untuk Anda. CDC menyarankan untuk menyiapkan perlengkapan darurat. Perlengkapan ini harus mencakup satu galon air per orang per hari. Anda juga harus mengemas makanan tambahan, obat-obatan, dan berbagai produk kebersihan. Perlengkapan darurat yang baik juga akan berisi peralatan, pakaian, perlengkapan P3K, dan salinan dokumen penting. Memang sangat kecil kemungkinannya zombie akan berkeliaran di Bumi. Tetapi rencana seperti ini bisa juga dipakai untuk menghadapi bencana-bencana lainnya. Lagipula, perlengkapan darurat bisa membantu keluarga Anda dalam berbagai situasi, bukan hanya saat terjadi serangan zombie.