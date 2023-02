Jakarta, 10 Februari 2023 – Semenjak perilisannya pada November 2022 lalu di Studio RCTI+, MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, game Fight of Legends mulai banyak digemari oleh kalangan masyarakat terlebih para penikmat game. Fight of Legends hadir dengan mengusung genre permainan 5V5 Multiplayer Action Game yang sekilas mirip banget sama game ber-genre MOBA maupun Brawler.

Pada build pertama yang dirilis kali ini, setidaknya ada 26 hero yang terbagi menjadi 5 Class atau kategori berdasarkan role nya. Ke-5 role tersebut terdiri dari Assassin, Support, Bruiser, Ranger, dan Tanker dengan jumlah hero yang berbeda pada masing-masing class. Visualisasi hero game ini juga cukup unik dan lucu karena ke-26 hero tersebut terlihat seperti karakter-karakter chibi.

Selain hero, map juga menjadi salah satu bagian penting dalam game ini. Untuk Fight of Legends sendiri terdiri dari 4 map, yaitu Twilight Land, Desert of Old God, Snowy Temple, dan Galaxy Military Base. Kalau dari ke-4 nama map nya seru kan yah, seakan setiap pemainnya diajak untuk menjelajah dari gurun hingga ke galaksi. Map ini kemudian dibagi ke 2 mode, easy dan hard yang tentunya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda agar pengalaman bermain lebih seru dan menantang.

Ada banyak fitur-fitur menarik di game Fight of Legends yang bisa banget buat di explore lebih dalam agar pengalaman bermain game ini bisa lebih maksimal. Beberapa fitur utama yang ada di game Fight of Legends yaitu Hero dan Map yang sudah disinggung sebelumnya, Shop, Bag, Rush Road, Party, Mission, Event, Equipment dan Crafting.

Untuk bisa mencoba semua fitur-fitur tersebut, tentunya kamu harus men-download game Fight of Legends terlebih dahulu melalui GooglePlay, AppStore, atau dapat langsung klik link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust. Selain fitur utama tersebut, ada banyak fitur lainnya juga yang dihadirkan khusus untuk mendukung pengalaman bermain game Fight of Legends agar lebih menyenangkan apalagi jika bisa bermain bareng teman atau tim.

Banyak info terkait game Fight of Legends yang bisa didapatkan melalui sosial medianya, Instagram @fightoflegends.id, Facebook Fan Page Fight of Legends, dan Youtube Channel Fight of Legends Indonesia. Selain info terkait game, akan ada banyak event-event berhadiah yang bisa langsung kamu ikuti cukup dengan mengikuti setiap persyaratan yang berlaku.

Be Your Own Hero and Lead Your Team to Victory!

Follow Berita Okezone di Google News

(dra)