Teori konspirasi Hollow Earth atau Bumi Berongga telah ada selama ratusan tahun, teori ini dikabarkan berasal dari mitologi kuno. Saat ini kehadiran teori tersebut sering muncul dalam budaya pop modern, buku, dan film.

Para “pendukung” teori Bumi Berongga sebenarnya cukup banyak juga, walaupun teori ini belum bisa dibuktikan keabsahannya. Sejumlah orang percaya ada dunia rahasia di dalam bumi. Selain itu, dipercaya banyak spesies-spesies asing hingga monster raksasa hidup di dalam bumi.

Pada teori tersebut dikabarkan penjelajah hanya bisa mengakses dunia tersembunyi lewat pintu masuk khusus yang tersebar di seluruh dunia yang disebut sebagai vortilitas atau lubang simbol, dan terdapat tiga pintu masuk ke bagian dalam bumi.

Terdapat satu pintu masuk di masing-masing kutub (Utara dan Selatan) dan satu di Himalaya. Teori Bumi Berongga juga mengklaim bahwa cangkang bumi ketebalan sekitar 800 mil.

Tidak hanya itu, teori tersebut juga mengklaim bahwa ada matahari yang terletak di permukaan bagian dalam bumi, lengkap dengan siklus malam dan siang.

Mengenai Teori Konspirasi Bumi Berongga tersebut, sejumlah orang percaya bahwa bagian berongga ini terdapat di Kutub Utara dan Selatan, sementara yang lainnya berpikir rongga atau lubang tersebut terdapat di Gunung Shasta atau Segitiga Bermuda.

Selain kota bawah tanah, terdapat pula bagian yang bisa dihuni di antara banyak lapisan bumi dan pusatnya.

Dalam teori konspirasi tersebut, peradaban yang hidup di rongga bumi tersebut terbilang sangat maju. Anggota masyarakat disana dianggap sebagai manusia unggul dan memiliki tinggi sekitar 3,6 meter.

Mereka menganggap diri mereka merupakan keturunan nefilim atau malaikat yang jatuh. Sejumlah orang percaya, dan bahwa dari sinilah kisah tentang raksasa berasal.

Sementara itu, Rodney Cluff selaku penulis “ World Top Secret: Our Earth IS Hollow", seperti yang dikutip dari laman Historydefined, Cluff mengatakan, bahwa bukti menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya mengetahui dunia tersembunyi, namun dirahasiakan pada publik.

Asal Usul teori konspirasi Bumi Berongga tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana gagasan bahwa bumi mungkin berongga sudah ada sejak Yunani Kuno.

Menurut orang Yunani, Bumi Berongga merupakan alam dunia bawah atau dikenal dengan underworld (tempat para roh bersemayam). Sementara dalam budaya lainnya, seperti Norse daan cerita Budha, bumi berongga dikenal sebagai Svartalfar dan Shamballa.

Gagasan bumi berongga dimulai pada abad ke-17, yakni disaat Edmund Hally mengusulkan kerak bumi itu tipis, teori tersebut memantapkan gagasan bahwa bumi terdiri dari sejumlah lapisan. Di mana pada dasarnya kita hidup di kulit bumi terluar, kemudian diikuti oleh kulit konsentris, dan inti terdalam.

Teori Bumi Berongga pun masuk ke dalam literatur, dan beberapa penulis menggunakan teori tersebut sebagai landasan untuk cerita mereka. “Verne's A Journey to the Center of the Earth" merupakan salah satu contoh yang paling terkenal.

Pada novel Verne, sekelompok penjelajah melakukan perjalanan ke pusat bumi, melewati kawah gunung berapi di Islandia. Begitu mereka mencapai pusatnya, mereka menemukan dunia yang sangat asing, yang menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk prasejarah.

Sebagai informasi, novel Verne merupakan murni cerita fiksi. Novel Jules Verne bukanlah satu-satunya contoh penggunaan teori Bumi Berongga. Dalam buku Edgar Rice Burroughs' At the Earth's Core, dikisahkan sekelompok remaja melakukan perjalanan ke pusat Bumi dengan menggunakan sebuah kendaraan yang menyerupai bor, di sana mereka justru menemukan sebuah peradaban yang hilang.

Mengenai kebenaran teori Bumi Berongga, tidak ada bukti ojektif yang mendukung gagasan bumi itu berongga. Meski terdengar dan terlihat menarik, hingga saat ini teori tersebut tidak lebih dari isapan jempol belaka.

Meski begitu, masih banyak juga yang percaya pada teori Hollow Earth atau Bumi Berongga, dan adanya rahasia kehidupan lain di dalam bumi yang sangat berbeda dari yang kita tahu.

