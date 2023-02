NASA memilih Blue Origin untuk menyediakan roket untuk misi selanjutnya ke planet Mars. Misi ini dijadwalkan berlangsung pada akhir 2024 dan akan dilakukan untuk menyelidiki medan magnet di sekitar planet merah tersebut.

Untuk kontrak antarplanet pertama Blue Origin dengan NASA, perusahaan ini akan menggunakan roket bernama New Glenn. Dinamai sesuai nama astronot John Glenn, roket ini mampu membawa astronot dan muatan kargo. Roket ini dirancang melakukan misi orbit hingga 25 kali.

New Glenn akan meluncur bersama dengan Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADEs) milik NASA, sepasang pesawat ruang angkasa kembar yang masing-masing memiliki berat kurang dari 199 pon (90 kg).

Setelah meninggalkan orbit Bumi, ESCAPADEs membutuhkan waktu sekitar 11 bulan untuk mencapai Mars, dan setelah itu mereka akan membutuhkan waktu beberapa bulan lagi untuk menyesuaikan orbit mereka ke posisi terbaik untuk mengukur magnetosfer Mars.

Setiap wahana akan dilengkapi dengan magnetometer untuk mengukur medan magnet, penganalisis elektrostatik untuk mengukur ion dan elektron, serta probe Langmuir untuk mengukur kerapatan plasma.

NASA mengatakan bahwa dengan mempelajari magnetosfer, para ilmuwan akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cuaca antariksa di Mars, memberikan mereka informasi yang diperlukan untuk melindungi para astronot dan satelit yang akan dikirim ke orbit di masa depan.

(dra)