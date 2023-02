Anda pasti pernah mendengar tebak-tebakan yang berbunyi "Duluan mana, ayam atau telur?”. Secara metaforis, ini adalah tebak-tebakan yang akan sia-sia jika dijawab, karena akan menjadi penyebab siklus yang terus berulang.

Jika kita menjawab ayam, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya “ayam lahir dari mana?”, jika kita menjawab telur maka akan muncul lagi pertanyaan “telur keluar dari mana?”.

Secara harfiah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang cukup bagus untuk para ahli biologi evolusioner. Ayam berasal dari telur, tapi telur berasal dari ayam. Jadi, mana yang lebih dulu ada?

Sebagian besar ahli biologi menyatakan dengan tegas bahwa telur adalah yang pertama. Pada tingkat yang paling dasar, telur hanyalah sel kelamin milik ayam betina. Telur eksternal yang keras dan dapat diletakkan di tanah (juga dikenal sebagai telur ketuban) adalah suatu gebrakan di dunia spesies vertebrata.

"Telur adalah langkah penting dalam evolusi [vertebrata], karena memungkinkan amniot untuk pergi lebih jauh dan lebih jauh lagi dari air," ungkap Koen Stein, seorang ahli paleontologi di Institut Ilmu Pengetahuan Alam Kerajaan Belgia, dilansir dari Livescience.

Sebelum munculnya telur bercangkang keras dengan kuning telur yang bergizi, vertebrata harus bergantung pada perairan untuk berkembang biak. Sebagian besar amfibi masih menghadapi keterbatasan ini, mereka harus menjaga agar telur agar-agar mereka tetap lembab untuk bertahan hidup.

Burung tidak muncul dalam catatan fosil sampai pertengahan sampai akhir zaman Jurassic, sekitar 165 juta hingga 150 juta tahun yang lalu, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology.

Namun, para ilmuwan menduga bahwa telur bercangkang pertama kali berevolusi jauh sebelum itu, yaitu sekitar 325 juta tahun yang lalu, menurut Pusat Keanekaragaman Hayati Universitas Texas di Austin. Itu berarti telur sudah ada "jauh sebelum ayam". Telur-telur pertama ini kemungkinan besar bertekstur lunak dan kasar, seperti telur yang diletakkan oleh reptil dan platipus masa kini.

Ada banyak vertebrata darat yang bertelur di periode Karbon, Permian, dan Trias, tapi yang paling terkenal dari hewan-hewan ini adalah dinosaurus. Stein telah mempelajari beberapa cangkang telur dinosaurus paling awal, yang berasal dari periode Jurassic awal, sekitar 200 juta tahun yang lalu.

“Telur-telur ini memiliki cangkang luar yang sangat tipis, hanya setebal 100 mikron. Itu setebal rambut manusia," kata Stein. Namun, berdasarkan strukturnya, telur-telur dinosaurus purba ini akan menjadi kaku, seperti porselen, dan bukannya lentur, seperti kulit pisang, sehingga menjadikannya contoh paling awal dari telur yang kita kenal sekarang.

Ketipisan yang dimiliki cangkang dinosaurus itu mungkin menjelaskan mengapa para peneliti mengalami kesulitan menemukan contoh cangkang telur yang lebih awal lagi.

Ketika telur bertemu dengan tanah yang kaya akan asam, telur akan mulai larut secara perlahan. "Tanah tidak memungkinkan lapisan berkapur setipis itu untuk diawetkan," ujar Stein. Gagasan lain adalah bahwa telur dinosaurus purba bercangkang lunak, sehingga tidak terawetkan dengan baik dalam catatan fosil.

Jadi, jawabannya telur muncul lebih dari ayam? Tidak juga, jika kita berbicara tentang telur ayam pertama..

Ayam yang memiliki nama latin Gallus Gallus Domesticus kemungkinan besar berevolusi dari subspesies ayam hutan merah dengan nama latin Gallus Gallus sekitar 50 juta tahun yang lalu.

Manusia yang tinggal di Asia Tenggara pertama kali menjinakkan unggas ini di suatu tempat antara tahun 1650 SM dan 1250 SM, menurut artikel penelitian tahun 2022 yang diterbitkan di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pada suatu titik selama proses domestikasi, nenek moyang terakhir ayam modern akan mengeluarkan telur yang mengandung embrio dengan perbedaan genetik yang cukup untuk membuatnya berbeda dari spesies induknya.

Embrio ayam ini akan berkembang di dalam “telur setengah jadi” sebelum menetas. Kemudian, setelah mencapai usia dewasa, ia akan bertelur dan menghasilkan telur ayam yang pertama. Dengan cara ini, ayam bisa dikatakan mendahului telur ayam.

Namun, sejarah evolusi tidaklah mudah; ada bukti bahwa ayam melakukan perkawinan silang dengan subspesies unggas hutan lainnya, bahkan setelah menjadi subspesies yang berbeda secara genetik.

Beberapa dari sifat-sifat ini lebih atau kurang, terlihat pada ras ayam modern tertentu. Terlebih lagi, domestikasi ayam tampaknya telah terjadi secara independen beberapa kali di beberapa bagian India dan Oseania selama beberapa ribu tahun, menurut University of Wisconsin-Madison. Jadi, menentukan ayam mana yang asli bisa menjadi lebih rumit.

Terlepas dari mana yang lebih dulu ada, para ahli biologi dan filsuf sepakat bahwa ayam dan telur memiliki kesamaan yang penting yaitu keduanya enak untuk disantap.