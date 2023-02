Freakout dewina Indonesia sebagai salah satu perusahaan bidang marketing dari Jepang menggelar seminar bertajuk The Rise of the Machine: Revolutionizing A.I. in Advertising pada Senin (13/2/2023) di CGV Pasific Place, Jakarta.

Dihadiri oleh masyarakat umum dan sejumlah perusahaan kenamaan, seminar tersebut mengupas dengan lugas bagaimana artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sangat efisien dalam menjadikan iklan lebih tepat sasaran.

Dijelaskan oleh Koma Okubo, selaku CEO Freakout, dengan memanfaatkan AI dan pembelajaran mesin, pihaknya menawarkan teknologi bernama GP. Teknologi ini dapat menganalisis, menargetkan, dan menayangkan iklan secara akurat kepada audiens yang sangat relevan dalam video YouTube.

"Teknologi kami menganalisis setiap aspek konten video, memungkinkan merek menentukan kata kunci, tindakan, dan variabel lain untuk menjangkau konten dan pemirsa yang paling relevan," ungkap Okubo.

Lebih lanjut dijelaskan teknologi GP mampu memahami dialog konten yang berpotensi merusak citra merek dan menghapusnya. Sehingga menghasilkan kesadaran yang lebih baik, lebih banyak kesesuaian merek, dan lebih banyak keterlibatan konsumen dari kampanye di YouTube.

"Pemahaman GP yang lebih canggih tentang sinyal kontekstual dalam video melampaui tindakan tradisional dalam mendeteksi konten yang tidak diinginkan dan memungkinkan tindakan kesesuaian merek yang sangat disesuaikan," tambah Okubo.

Dikatakan bahwa GP butuh 2-3 hari untuk melancarkan campaign pengiklan. Jangka waktu tersebut nantinya digunakan untuk mencari informasi, meriset, dan menganalisis konten video YouTube yang tak terhitung jumlahnya.

Setelah sukses menganalisis, GP dapat menghapus sebagian besar konten yang tidak selaras dari kampanye merek. Hal ini guna mencegah pemborosan pengeluaran iklan pada audiens yang tidak akan pernah berinteraksi dengan campaign.

"Dengan memahami konten yang dikonsumsi pengguna pada tingkat yang lebih terperinci, GP dapat menyampaikan pesan yang lebih efektif untuk merek Anda, dalam lingkungan yang aman dan sesuai," jelasnya.

(DRA)

Follow Berita Okezone di Google News

(dra)