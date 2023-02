SETELAH absen 2 tahun di pasar Indonesia, POCO akhirnya meluncurkan varian baru X5 5G. Seri ini pun diluncurkan lewat “Explore Performa POCO X5 5G yang #XcitingAsAlways” yang berlangsung di Lucky Cat Coffee & Kitchen.

Event ini juga dihadiri oleh Head of Marketing POCO Indonesia, Andi Renreng dan Product Marketing Manager POCO Indonesia, Jeksen.

Seri POCO X5 5G hadir dengan panel belakang dua warna. POCO X5 5G menggunakan layar AMOLED berdesain punch-hole berukuran 6,67 inci yang sejajar di tengah dengan resolusi FHD+, kecepatan refresh 120Hz, DCI-P3 wide color gamut, dan kecerahan 1.200 nits. Sama seperti pendahulunya, POCO X5 5G masih menempatkan pemindai sidik jari digabung engan tombol power.

Di sektor pengambilan gambar, POCO X5 5G dibekali dengan settingan tiga kamera belakang. Sensor utama hadir dengan resolusi 48MP, yang digabungkan dengan dengan lensa ultra-wide-angle resolusi 8MP dan lensa makro 2MP. Untuk selfie POCO X5 5G menawarkan kamera beresolusi 13MP.

POCO X5 5G ditenagai chipset Snapdragon 695 SoC yang punya fabrikasi unggul dengan prosesor 6nm. Ponsel ini mengemas RAM 8GB hingga 13GB yang dipadukan dengan teknologi ekspansi RAM dinamis, penyimpanan internal hingga 256GB, dan dapat ditingkatkan dengan eksternal hingga 1TB.

POCO X5 5G didukung oleh unit baterai 5.000 mAh dengan varian reguler yang mendukung pengisian daya 33W. Ponsel ini memiliki AnTuTu score 404,767. Seri POCO X5 5G hadir dengan Android 13 berbasis MIUI 14 out of the box. Opsi konektivitas pada perangkat termasuk 5G, 4G VoLTE, IR Blaster, NFC, jack headphone 3.5mm, dan port USB-C.

Untuk harga pasti akan diumumkan tanggal 21 Februari, namun pihak POCO memberikan bocoran, X5 5G akan dibanderol dengan harga kisaran Rp3 jutaan. POCO X5 5G ditawarkan dalam 3 pilihan warna, Green, Blue, dan Black.

(mrt)