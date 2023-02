Saat menggunakan Microsoft Word, terkadang kita mendapatkan pesan pemberitahuan yang berbunyi “you can’t make this change because the selection is locked” yang muncul di bagian bawah layar ketika mereka mencoba mengedit dokumen.

Seperti yang sudah tertulis di pesan tersebut, Anda tidak akan dapat melakukan perubahan apapun pada dokumen Office jika Anda menerima pesan kesalahan ini.

Di kebanyakan kasus, pesan error ini kerap muncul di dokumen Word, tetapi mungkin juga muncul di dokumen Office lainnya. Selain itu, hal ini juga tidak terbatas pada versi Office atau Windows tertentu.

Jika Anda menghadapi masalah ini, cobalah untuk melakukan restart Microsoft Office Anda terlebih dahulu. Jika pesan kesalahan muncul lagi, berikut adalah beberapa solusi yang dapat Anda coba satu per satu.

Nonaktifkan Opsi Tandai sebagai Final/Mark as Final

Jika sebuah dokumen ditandai oleh opsi ini, format dokumen tersebut akan berubah menjadi “read-only” dan Anda tidak akan bisa mengedit apapun di dokumen tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Anda hanya perlu menonaktifkan opsi tersebut.

Biasanya, Anda akan melihat notifikasi di bawah tool bar. Berikut adalah caranya:

Buka dokumen dan buka File > Info.

Klik Lindungi Dokumen/Protect Document di panel kanan untuk memperluas daftar drop-down.

Jika opsi Mark as Final aktif maka opsi tersebut akan di-highlight. Untuk menonaktifkannya, Anda hanya perlu mengkliknya agar tidak ter-highlight.

Nonaktifkan opsi Restrict Editing

Selain cara sebelumnya, Anda bisa mengaktifkan tab Developer dan menonaktifkan opsi Restrict Editing. Berikut caranya:

Biarkan dokumen yang terkunci tersebut tetap terbuka, kemudian buka File > Options.

Di jendela Word Option, klik Customize Ribbon di panel kiri.

Di bawah kolom Customize Ribbon centang opsi Developer. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan.

Kembali ke dokumen Anda, klik tab Developer yang baru diaktifkan dan klik opsi Restrict Editing untuk menonaktifkannya.

Ubah Properti Dokumen

Jika Anda menerima pesan “you can’t make this change because the selection is locked” saat mencoba mengedit satu elemen dalam dokumen seperti judul, mungkin ada beberapa masalah dengan metadata dokumen tersebut. Jika seperti ini, Anda bisa mengubah properti file tersebut. Berikut cara melakukannya:

Buka dokumen target dan navigasikan ke File > Info.

Di panel kanan, klik Properties dan klik Advanced Properties dari menu konteks.

Di bawah tab Summary, ubah elemen yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan.

Aktifkan Microsoft Office Anda

Jika Anda menemukan pemberitahuan yang berbunyi “you can’t make this change because the selection is locked” atau “this modification is not allowed because the selection is locked”, ada kemungkinan Anda masih menggunakan MS Office versi trial atau versi trial MS Office Anda sudah kedaluwarsa.

Dalam hal ini, Anda mungkin perlu mengaktifkan Office Anda. Untuk melakukannya, Anda dapat merujuk ke panduan resmi.

