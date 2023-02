JAKARTA – Fight of Legends hadir sebagai 5V5 Multiplayer Action Game dimana permainan ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung), Fight of Legends mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya. Saat ini, sudah tersedia 27 hero dengan visualisasi yang lucu seperti karakter-karakter cibi.

Selain heronya yang lucu-lucu, terdapat 4 variatif map dengan 2 kategori tingkat kesulitan yaitu easy dan hard mode. Untuk kategori Easy Mode ini terdiri dari Map Land of Twilight yang juga digunakan sebagai map untuk tutorial pada saat pertama kali memainkan game Fight of Legends setelah download. Sedangkan untuk kategori Hard Mode terdiri dari 3 map yaitu Galaxy Military Base, Snowy Temple, dan Desert of Old God.

Easy Mode ini dihadirkan untuk memenuhi kegelisahan ataupun keluhan user pada umumnya yang ketika ini ingin bermain atau war bareng teman namun tidak punya waktu yang banyak. Pada mode ini atau ketika bermain di Map Land of Twilight, user dapat bermain dengan santai sambil ngobrol tetapi juga tetap fokus untuk menghancurkan turret musuh.

Sedangkan ketika user ingin coba beradu kemampuan bermain hingga beradu kuat-kuatan skill Hero hasil Crafting, user dapat bermain disalah satu dari ke-3 map yang ada di Hard Mode. Secara berurut dari tingkat kesulitan map nya sendiri dimulai dari Galaxy Military Base, Snowy Temple, dan yang tersulit adalah Desert of Old God yang memiliki 3 lane dan jumlah Guardian terbanyak diantara 2 map lainnya.

Tentunya terbebas dari map apapun yang akan digunakan, strategi bermain dan penguasaan area map tetap diperlukan. Untuk bisa lebih mudah menguasai map ataupun ingin bisa memainkan game Fight of Legends lebih maksimal, tentuya perlu pemahaman dan tips & trick terkait game ini.

Kedua hal tersebut bisa kamu dapatkan dengan lebih sering bermain game Fight of Legends sendiri ataupun bareng tim dan juga melalui info dari social media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id; Facebook Fan Page Fight of Legends; Youtube Channel Fight of Legends Indonesia; dan TikTok @esigames.id. Selain info terkait game, akan ada banyak event berhadiah yang bisa langsung diikuti dengan tetap mengikuti setiap persyaratan yang berlaku.

Tentunya untuk bisa main dan cobain semua fiturnya, kamu harus men¬-download ¬game Fight of Legends terlebih dahulu melalui GooglePlay, AppStore, atau dapat langsung klik link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust .

Be Your Own Hero and Lead Your Team to Victory!

