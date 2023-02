Surabaya-Hypernet Technologies mengadakan acara Meet.Eat.Inspire pada Selasa (21/02/ 2023) di Domicile Kitchen and Lounge, Surabaya. Acara ini membahas tentang Zero Trust Network dengan SASE, sebuah konsep keamanan jaringan yang mengedepankan keamanan data dan privasi di era digital yang semakin kompleks.

Hypernet Technologies mengundang Rein Rachman, Regional System Engineer, dan Ilham Barori, Regional Head of East Java, sebagai pembicara pada acara ini. Dalam presentasinya, Rein Rachman menjelaskan konsep Zero Trust Network dan bagaimana penerapan SASE dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan di era digital saat ini. Sedangkan Ilham Barori membahas tentang bagaimana penerapan Zero Trust Network dengan SASE dapat membantu bisnis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas.

"Acara ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan bisnis dan IT di era digital saat ini. Kami berharap dengan menghadirkan konsep Zero Trust Network dengan SASE, para peserta dapat memahami pentingnya keamanan jaringan yang komprehensif dan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk melindungi data dan privasi," kata Rein Rachman.

Hypernet Technologies merupakan perusahaan Managed Service Provider yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang IT. Dalam acara ini, Hypernet Technologies juga memberikan solusi dan layanan yang berkaitan dengan Zero Trust Network dengan SASE, seperti SaaS dan Cloud Security, Secure SD-WAN, Endpoint Security, dan lain-lain. Semua solusi tersebut didukung oleh tim ahli dan customer service yang siap membantu pelanggan 24 jam.

"Kami berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik dan layanan yang berkualitas bagi pelanggan. Dengan menghadirkan acara Meet.Eat.Inspire ini, kami berharap dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang Zero Trust Network dengan SASE kepada para pemangku kepentingan bisnis dan IT di Indonesia," kata Ilham Barori.

Acara ini dihadiri oleh para pelaku bisnis dan IT di Surabaya dan sekitarnya. Selain presentasi dari Rein Rachman dan Ilham Barori, acara ini juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab yang sangat interaktif dan bermanfaat bagi para peserta.

