Hai Kiko Runners! Main game Kiko Run lebih seru dengan kostum spesial Lola “Kiko In The Deep Sea” lho!

Kiko Run adalah game endless run hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Sabtu jam 07.30 WIB dan Minggu jam 09.00 WIB di RCTI atau Sabtu dan Minggu jam 12.00 WIB di MNC TV dengan judul Kiko. Kiko Run merupakan game hasil produksi dari PT Esports Star Indonesia (ESI) dibawah naungan MNC Digital Entertainment.

Minggu kemarin kamu sudah dapat kostum spesial Kiko “Kiko In The Deep Sea” gratis hanya dengan log in game Kiko Run. Sekarang, kamu bisa log in dan dapat kostum spesial Lola seperti di film “Kiko In The Deep Sea” secara gratis selama tanggal 20 – 26 Februari 2023!

Untuk bisa mengikuti Kiko Run Competition ini, kamu harus download atau update game Kiko Run kamu jadi versi terbaru atau klik link http://bit.ly/KikoRunOkeZone_Link. Jika kamu sudah update Kiko Run, kamu bisa langsung klik link berikut http://bit.ly/KRC_Okezone

Kamu berkesempatan dapat hadiah jutaan rupiah hanya dengan ikut Kiko Run Competition. Pastikan kamu menjadi yang tercepat di dalam kompetisi dan nama kamu muncul di Leaderboard sebagai peringkat pertama, ya!

Tunggu informasi-informasi menarik lainnya seputar Kiko dan Kiko Run Competition di Instagram @kikorun.id atau Facebook Kiko Run. Jangan lupa ajak keluarga dan teman-temanmu untuk daftar Kiko Run Competition juga, ya!

Follow Berita Okezone di Google News

(dra)