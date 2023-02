Multiplayer Action Game terbaru dari PT Esports Star Indonesia (PT. ESI) yaitu Fight of Legends tentunya sudah cukup familiar dikuping masyarakat khususnya para gamers Indonesia.

Kehadiran game ini diharapkan mampu untuk menjadi salah satu pilihan atau alternative dikala senggang. Game ini sudah bisa di download melalui Google Play, AppStore, atau melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust.

Fight of Legends mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya. Hero yang dihadirkan cukup beragam dengan total 26 hero dan 4 variasi map. Setiap map yang terdapat pada game ini memiliki keunikan dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

Ke-4 Map yang terdapat pada game Fight of Legends, yaitu Twilight Land, Dessert of God, Snow Temple, dan Galaxy Military Base. Map tersebut kemudian dibagi ke 2 mode, easy dan hard. Untuk mode easy hanya Twilight Land Map, sedangkan ke-3 map sisanya termasuk dalam hard mode yang pastinya lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding Twilight Land Map.

Di antara ke-4 map yang ada di game Fight of Legends, Map Land of Twilight adalah map yang paling cocok untuk para pemula ataupun untuk gamer yang ingin mengisi waktu senggang di tongkrongan namun juga tetap fokus untuk menaklukkan musuh.

Map ini merupakan tempat untuk user belajar basic knowledge yang juga dimana map ini digunakan sebagai tutorial pada saat pertama kali memainkan game Fight of Legends.

Map ini terdiri dari 1 lane dengan terdapat percabangan dibagian tengah atas sebagai letak Guardian lainnya berada. Jadi total terdapat 2 Guardian di Map Land of Twilight yang keduanya bisa dibunuh untuk membantu tim memenangkan permainan.

Bentuk dan lane yang cukup singkat ini tentunya dapat lebih mempermudah user juga untuk menaklukkan musuh terlebih jika telah menguasai dengan baik Map Land of Twilight ini.

Be Your Own Hero and Lead Your Team to Victory!

(dra)