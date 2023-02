Saat ini, Teknologi kecerdasan buatanbanyak digunakan untuk sejumlah perangkat, untuk memudahkan manusia untuk melakukan berbagai hal.

Namun tahukah kamu siapa yang pertama kali menemukan AI? Dia adalah John McCarthy, sosok yang disebut sebagai Bapak Kecerdasan Buatan yang merupakan pelopor di bidang AI. Tidak hanya dikreditkan sebagai pendiri AI, ia juga merupakan orang yang menciptakan istilah Kecerdasan Buatan.

Pada tahun 1955, John McCarthy menciptakan sebuah istilah Kecerdasan Buatan, yang dia usulkan dalam konferensi Dartmouth yang dikenal pada tahun 1956.

Konferensi tersebut dihadiri oleh 10 ilmuwan komputer, dan mereka melihat McCharthy mengeksplorasi cara-cara di mana sebuah mesin bisa belajar dan bernalar seperti manusia.

McCarthy percaya, bahwa kita bisa mengembangkan mesin yang akan mewujudkan sifat pemikiran abstrak dan pemecahan masalah seperti otak manusia. Mesin tersebut dibuat untuk mensimulasikan aspek pembelajaran manusia.

Kemudian, di usia 84 tahun, John McCarthy meninggal dunia pada 24 Oktober 2011. McCarthy sendiri dikenal sebagai seorang profesor dan penemu, serta mendominasi bidang AI selama lebih dari lima dekade.

Seperti yang dilansir dari Analytixlabs, John McCarthy merupakan tokoh ilmu komputer terkenal dan tokoh penting dalam AI yang lahir di Boston pada tahun 1927. Kemudian dia bersama orang tuanya akhirnya pindah ke Los Angeles.

Karena memiliki pikiran yang cemerlang sejak usia muda, meski tengah sakit dia berhasil meraih gelar sarjana di California Institute of Technology. McCarthy lulus pada tahun 1948 lalu.

Ide untuk menemukan teknologi yang bisa membantu mesin dapat melakukan pembelajaran mandiri, tidak lantas terjadi begitu saja.

John McCarthy kebetulan menghadiri simposium tentang "mekanisme serebral dalam perilaku", di situlah pencariannya untuk menciptakan mesin yang bisa berpikir seperti manusia dimulai.

Hingga akhirnya penciptaan John McCarthy tentang istilah kecerdasan buatan, membuka jalan bagi kecerdasan buatan untuk menjadi bidang studi. Kemudian, McCarthy bergabung dengan Marvin Minsky di MIT pada tahun 1959 di mana McCarthy merupakan seorang peneliti.

Sepanjang perjalanannya, kontribusi McCarthy di bidang kecerdasan buatan sangat sempurna. Bahkan dia pun telah diakui secara global dan dianugerahi penghargaan penting berkali-kali.

Antara lain yakni penghargaan Turing dari Association for Computing Machinery pada tahun 1971, Hadiah Kyoto pada tahun 1988, National Medal of Science (USA) dalam Ilmu Statistik, Komputasi dan Matematika pada tahun 1990, Benjamin Franklin Medal in Cognitive Science and Computers dari Franklin Institute pada tahun 2003, dan pendiri Kecerdasan Buatan dinobatkan sebagai salah satu Pahlawan Teknik Stanford (2012).

