JAKARTA- Hadirnya layanan web check in Citilink sangat membantu dan mempermudah kalian yang ingin bepergian menggunakan pesawat Citilink. Hadirnya check in secara online ini membuat kalian tidak perlu lagi ngantri lama di tempat check in.

Kalian juga tidak perlu takut terlambat melakukan check in, karena dengan adanya web check in ini, kalian bisa langsung melakukan check in dengan mudah, serta bisa juga memilih kursi penerbangan secara langsung.

Menariknya lagi web check in Citilink tersebut kini bisa dilakukan lewat banyak platform, mulai dari aplikasi Citilink hingga aplikasi penjualan tiket seperti Traveloka, Pegi-pegi, dan masih banyak lagi. Yang perlu kalian ketahui adalah cara serta syarat melakukan check in tersebut.

Menjelang hari libur biasanya bandar begitu penuh, sehingga untuk urusan check in tiket sangat merepotkan. Bahkan antri tiket bisa berjam-jam, sehingga ketika kalian agak telat datang ke bandara, bisa – bisa tidak kebagian waktu untuk check in nantinya.

Oleh sebab itu, lebih baik memanfaatkan web check in, sehingga urusan tiket jadi lebih mudah, dan bisa terhindar dari ketinggalan tiket pesawat. Apa lagi saat ini Citilink sebagai salah satu maskapai penerbangan terbesar semakin menaruh perhatian pada pengembangan layanan tersebut, sehingga sangat membantu.

Syarat Melakukan Web Check In Citilink yang harus Diketahui

Layanan web check in ini memang sangat memudahkan ketika hendak bepergian ke luar kota menggunakan pesawat. Hanya saja, dalam melakukan web check in tersebut ada beberapa syarat dan kondisi yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut.

Kalian sudah bisa melakukan web check in mulai dari 100 hari hingga 30 menit waktu keberangkatan yang tertera pada tiket tersebut. Jika sudah lewat dari 30 menit, harus melakukan check in manual. Khusus untuk keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, batas maksimalnya 45 menit.

Syarat lain yang juga harus kalian penuhi adalah web check in Citilink ini hanya berlaku untuk tiket pesawat yang sudah dibayar lunas atau sudah terkonfirmasi. Jika kalian membeli tiket lewat sistem pembayaran paylater, maka tidak bisa melakukan web check in.

Ketika melakukan web check in tersebut, kalian harus memasukkan 6 digit pada kode booking dan nama belakang yang tertera pada tiket. Setelah itu, baru proses check in online akan diproses.

Selanjutnya, web check in tersebut juga mengharuskan kalian untuk berada di ruang tunggu sebelum 40 menit keberangkatan.

Syarat terakhir adalah web check in tersebut hanya berlaku untuk penerbangan domestik atau penerbangan local saja. Untuk penerbangan internasional, kalian harus melakukan check in secara konvensional.

Syarat untuk web check in tersebut mungkin saja berubah sewaktu-waktu. Untuk itu rajin cek Noodol untuk mendapatkan informasi menarik lain seputar tiket pesawat, traveling, dan masih banyak lagi. Beragam info menarik dan terbaru bisa kalian dapatkan dari website tersebut.

Cara Melakukan Web Check In dengan Mudah dan Cepat

Jika kalian ingin melakukan check in dengan lebih nyaman dan cepat, maka lebih baik memilih web check in. prosesnya jelas sangat mudah dan cepat, bagi kalian yang belum tahu tata caranya, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan.

Pertama, kalian perlu mengunjungi website Citilink terlebih dahulu, kemudian pilih menu “Online check-in”.

Langkah berikutnya, kalian harus mengisi detail pemesanan, meliputi nama pemesan, tanggal lahir, waktu keberangkatan, dan informasi yang diminta lainnya.

Berikutnya kalian bisa langsung memilih tempat duduk yang dikehendaki. Web check in Citilink ini bahkan bisa dilakukan langsung setelah melakukan booking tiket. Jadi kalian bisa langsung memilih tempat duduk favorit.

Setelah itu, web check in akan diproses, dan jika berhasil, kalian bisa langsung mengunduh boarding pass tiketnya. Jangan lupa, ketika sampai di bandara, print boarding pass tersebut di self mechine ticketing. Proses melakukan web check in tersebut sangat mudah dan simpel.

Ketika kalian hendak melakukan web check in Citilink pastikan juga koneksi internet lancar, karena jika jaringan internet buruk, dapat membuat proses check in online jadi terhambat. Usahakan juga menggunakan aplikasi Citilink agar proses check in jadi lebih praktis.

Jika Melakukan Web Check In Apakah Sudah Termasuk Bagasi

Masih banyak orang yang lebih memilih melakukan check in secara manual, terutama ketika mereka memiliki barang di bagasi. Ketika check in secara manual, bagasi memang langsung diproses, sehingga kalian bisa langsung pergi ke ruang tunggu saja.

Sebenarnya dalam melakukan web check in Citilink juga bagasi sudah termasuk, karena sudah dibuat peraturan bahwa bagasi tidak boleh lebih dari 20 kg. Oleh sebab itu, dalam check in online tersebut, bagasi juga sudah termasuk.

Nantinya, sama seperti boarding pass yang memiliki tempat khusus untuk diprint, bagasi check in online juga disediakan secara khusus. Di bandara, sudah tersedia counter khusus untuk baggage drop. Jadi kalian tinggal menaruh koper atau barang di baggage drop tersebut.

Nantinya, bagasi kalian akan langsung terdaftar, dan diproses seperti bagasi penumpang lain. jadi tidak perlu khawatir dengan bagasi ketika sudah melakukan web check in, karena proses daftar bagasinya juga lebih mudah serta tidak perlu antri.

Jika kalian ingin mendapatkan berbagai tips dan info menarik soal traveling, bisa mengunjungi Noodol karena di situs ini rajin update tentang tips-tips perjalan dan info menarik lain, termasuk soal urusan check in online.

Apakah Setelah Web Check In Masih Bisa Reschedule

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa kalian bisa langsung melakukan web check in setelah melakukan pemesanan tiket. Dulunya check in online ini mulai bisa dilakukan 3 jam sebelum waktu keberangkatan.

Kini web check in Citilink bisa dilakukan langsung setelah berhasil melakukan pemesanan tiket. Namun, bagaimana jika setelah melakukan check in online, kalian perlu mengubah jadwal keberangkatan, apakah jadwalnya masih bisa diubah.

Umumnya orang melakukan check in tiket ketika sudah pasti mau berangkat pada waktu tersebut. Namun jika check in sudah dilakukan, dan tiba-tiba ada keperluan mendesak apakah masih bisa reschedule tiket?

Untungnya Citilink masih menyediakan layanan untuk reschedule tiket meski kalian sudah melakukan online check in sebelumnya. Tentu ada beberapa syarat yang ditetapkan agar bisa reschedule tiket setelah melakukan web check in Citilink.

Hal yang perlu kalian lakukan jika ingin reschedule adalah cukup menghubungi call center Citilink di nomor 0804 1 080808 . Nantinya pihak maskapai akan mengubah jadwal penerbangan kalian, jika syarat-syaratnya sudah dipenuhi.

Apakah Web Check In Berlaku untuk Tiket Promo

Biasanya ketika hendak bepergian ke luar kota, yang pertama dicari adalah tiket promo. Memang cukup sering maskapai menghadirkan tiket promo, sehingga kalian bisa menghemat pengeluaran ketika hendak ke luar kota atau hendak jalan-jalan.

Banyak juga yang bertanya apakah layanan web check in Citilink tersebut berlaku untuk tiket promo atau hanya untuk tiket yang harganya normal. Tentu tidak ada kaitan soal tiket promo dengan tiket reguler terhadap urusan check in online.

Semua jenis tiket pesawat Citilink baik yang dibeli secara promo atau harga standar tetap bisa melakukan check in online. Yang penting adalah tiket tersebut masih berlaku, serta memenuhi syarat untuk melakukan check in online.

Jadi kalian tiket perlu khawatir, meski mendapatkan harga promo dari layanan lain seperti Traveloka atau Tiket.com, tetap bisa melakukan web check in ke situs resmi Citilink. Layanan Check in secara online ini jelas mempermudah dan menghemat banyak waktu.

Penyebab Web Check In Gagal Dilakukan

Meski proses check in online saat ini semakin mudah, tetapi masih banyak juga orang yang kesulitan mengakses layanan web check in Citilink tersebut. Ketika misalnya kalian mengalami kesulitan saat web check in, usahakan untuk tidak panik, dan cari tahu penyebabnya.

Biasanya web check in gagal dilakukan karena jaringan internet yang lemah, atau juga karena situs mengalami overload. Biasanya menjelang waktu keberangkatan, banyak orang mengakses check in online secara bersamaan, sehingga membuat kinerja situs semakin berat.

Jadi agar proses check in online tersebut bisa lancar dilakukan, lebih baik lakukan check in online tiga jam sebelum waktu keberangkatan, karena biasanya belum banyak orang mengaksesnya. Proses web check in Citilink sangat mudah asalkan syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

Follow Berita Okezone di Google News

(Wid)