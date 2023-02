BARCELONA - OPPO secara resmi memperkenalkan Find N2 Flip di ajang Mobile World Congress (MWC) 2023. Perangkat tersebut ditampilkan dalam display yang tersusun rapi di booth OPPO yang berada di hall 3, #3M10, Fira Gran Fia.

"OPPO Menampilkan serangkaian inovasi terbaik di MWC 2023. Jajaran smartphone lipat hingga internet of experience, kami ingin menghadirkan smart living untuk masyarakat global lebih baik," kata Billy Zhang, Presiden of Overseas Sales and Service OPPO di MWC Barcelona, Senin (27/2/2023).

Diperkenalkan di London pada 15 Februari, kini di MWC masyarakat dunia bisa menyentuh untuk kali pertama OPPO Find N2 Flip. Ponsel lipat Find N2 Flip memiliki layar dengan ukuran 3,26 inci yang berada di layar penutup, dan ini terbesar dari semua ponsel flip yang ada saat kini.

Disokong dengan kamera utama 50MP, dibekali NPU MariSilicon X, serta sistem pencitraan Hasselblad, membuat kamera OPPO Find N2 Flip memiliki pengalaman layaknya kamera profesional.

Berkaca dari generasi sebelumnya, OPPO Find N2 Flip mendukung mode FlexForm multi-sudut, sehingga memungkinkan layar diatur pada sudut 45-110 derajat. Dengan teknologi tersebut, layar lipat Find N2 Flip memiliki umur yang lebih panjang.

Dari sisi kapasitas baterai, Find N2 Flip dibekali kemampuan baterai dengan kapasitas 4.300mAh dan pengisian daya cepat SUPERVOOCTM 44W, sehingga dapat bertahan lebih lama dan cepat dalam pengisian daya.

Sementara itu, OPPO Find N2 Flip dan Find N2 juga ditunjuk sebagai Smartphone Resmi UEFA Champions League. Duta Liga Champions UEFA dan bintang sepak bola, Michael Owen dan Luis Garcia keduanya bergabung dengan OPPO pada hari pertama MWC, menjadi pengguna global pertama yang merasakan OPPO Find N2 Flip. "Sebenarnya dengan memiliki sudut angle yang luas untuk ponsel lipat ini, membuat saya sangat terkejut, senang, dan terkesan. Saya tidak sabar untuk bisa segera menggunakannya," tutur Owen saat ditanya pengalamannya menggunakan OPPO Find 2 Flip.