JAKARTA - Media sosial Twitter dilaporkan error oleh sejumlah pengguna pada Rabu (1/3/2023) sekitar pukul 18.30 WIB. Kebanyakan dari mereka mengaku mengalami masalah saat membuka aplikasi berlogo burung biru tersebut.

Error juga dialami oleh sejumlah pengguna Twitter versi website terutama yang berdomisili di wilayah Eropa. Mereka mengeluhkan tidak mendapat akses sambungan hingga mengakibatkan timeline tidak bisa direfresh.

Berdasarkan pantauan dari situs DownDetector, setidaknya ada lebih dari seribu laporan terkait rumbangnya media sosial milik Elon Musk itu. Sebanyak 58 persen laporan mengaku mengalami masalah aplikasi dan 36% mengalami masalah di versi web.

Keluhan pengguna pun tidak bisa dibendung hingga cuitan terkait Twitter error membanjiri lini masa. Tidak sedikit juga yang marah-marah karena sulit berkomunikasi serta merasa terganggu dalam berkomunikasi.

"Anyone elses feed not refreshing? [Adakah orang lain yang tidak bisa merefresh feed?]" Ungkap pengguna dengan akun @JeffreyEp556.

"Is twitter down again? This is what my usually vibrant timeline looks like now. (If it is down, it's fairly pointless posting this, I realise) [Apakah twitter mati lagi? Seperti inilah garis waktu saya yang biasanya bersemangat sekarang. JJika ya, tidak ada gunanya memposting ini, saya sadar)" timpal pengguna dengan akun @marcSettle.

"I swear Twitter been down every week since Elon Musk took over [saya bersumpah Twitter turun setiap minggu sejak Elon Musk mengambil alih]" sahut yang lain.

(vvn)