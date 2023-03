Pernahkah Anda mengalami masalah seperti ketika Anda mengklik dua kali file Excel, file tersebut tidak bisa terbuka sama sekali? Atau saat kita membuka mengklik dua kali pada program Excel di desktop tapi tidak terbuka juga?

Masalah file excel tidak bisa dibuka ini semakin sering terjadi semenjak Excel mendapatkan update keamanan. Dalam update tersebut, terdapat perubahan perilaku pada beberapa jenis file tertentu dalam cara membukanya di Excel.

Misalnya, cara Excel untuk membuka file XLA atau HTML dengan ekstensi .xls berubah. Dulu masa lalu, Excel akan memperingatkan tentang diskoneksi antara file dan konten, tetapi file tersebut akan terbuka tanpa Protected View Security.

Namun, setelah update terbaru, Excel tidak akan membuka file-file tersebut dan hanya menampilkan layar kosong untuk file-file yang tidak kompatibel dengan fitur Protected View Excel. Selain itu, Excel bahkan tidak akan memperingatkan Anda tentang kegagalan mebuka file tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini ada 10 cara yang bisa kalian lakukan, dilansir dari berbagai sumber:

1. Gunakan Klik Kanan Open untuk Membuka Excel

Jika Excel tidak terbuka setelah diklik dua kali, Anda dapat mencoba mengklik kanan pada file tersebut dan pilih Open.

2. Maximize dan Minimize Jendela Excel atau Sebaliknya

Jika program Excel sudah diluncurkan tetapi menampilkan layar kosong alih-alih konten normal, Anda dapat mencoba untuk me-maximize (jika jendela asli tidak berlayar penuh) atau me-minimize jendela (jika jendela asli berlayar penuh). Hal ini dapat me-refresh halaman Excel.

3. Hapus centang pada kotak Ignore Dynamic Data Exchange (DDE)

Salah satu penyebab Excel tidak bisa dibuka di Windows 10/11 adalah karena Excel Anda diatur untuk mengabaikan aplikasi lain yang menggunakan DDE.

Fungsi DDE adalah untuk mengirim pesan ke Excel setelah Anda mengklik dua kali sebuah file. Dengan demikian, Excel memerintahkan untuk membuka file tersebut. Dengan mengabaikan aplikasi-aplikasi tersebut, Excel tidak akan menerima pesan tersebut, sehingga Excel tidak dapat membuka file.

Oleh karena itu, dengan menutup fitur ini maka akan memperbaiki masalah Excel yang tidak dapat terbuka. Berikut langkah-langkahnya

Langkah 1. Buka program Excel dengan membuat file Excel baru.

Langkah 2. Di file Excel baru, navigasikan ke File > Option > Advance > General.

Langkah 3. Hapus centang pada "Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)".

Langkah 4. Klik OK.

4. Reset Asosiasi File Excel

Mereset asosiasi file Excel ke pengaturan default juga terbukti menjadi solusi Microsoft Excel tidak mau terbuka. Caranya adalah:Â

Langkah 1. Buka Windows Control Panel

Langkah 2. Di Control Panel, buka Programs > Default Programs.

Langkah 3. Di bawah Default Programs, klik Set your default programs.

Langkah 4. Klik OK. Kemudian, ini akan membuka layar Default apps di Windows Settings. Di sana, gulir ke bawah dan klik Set default by apps.

Langkah 5. Pada layar berikutnya, klik Excel di daftar aplikasi dan klik Manage di bawah Excel.

Langkah 6. Pada layar berikutnya, klik di belakang ekstensi file dari file yang tidak akan dibuka dan atur aplikasi defaultnya sebagai Excel.

5. Perbaiki Microsoft Office

Karena Excel adalah program atau perangkat lunak milik Microsoft Office, maka, perbaikan MS Office juga bisa mengatasi permasalahan Excel yang tidak bisa terbuka.

Langkah 1. Di Control Panel, di bawah Program, klik Uninstall Program.

Langkah 2. Di jendela berikutnya, klik kanan pada Microsoft Office dan pilih Change.

Langkah 3. Di jendela pop-up, pilih Online Repair dan klik tombol Repair.

Langkah 4. Tunggu hingga proses perbaikan selesai. Kemudian, restart PC Anda.

6. Perbaiki Virtualisasi Pengalaman Pengguna (UE-V) Jika Anda mengalami masalah Excel tidak terbuka saat menjalankan UE-V, cukup instal Hotfix 2927019. Jika Anda tidak yakin apakah Anda menjalankan UE-V atau tidak, cukup periksa apakah ada entri untuk "Company Settings Center" di daftar program Programs dan Features di Windows Control Panel. 7. Nonaktifkan Add-in Beberapa add-in akan mengakibatkan Excel tidak dapat terbuka atau membuka file, seperti add-in Excel dan add-in COM. Jadi, menonaktifkan add-in juga merupakan cara untuk memperbaiki masalah ini. Langkah 1. Luncurkan file Excel baru dan pindah ke File > Opsi > Add-in. Langkah 2. Klik untuk menampilkan menu drop-down Manage di tab Add-in. Kemudian, pilih COM Add-in dan klik Go. Langkah 3. Di kotak pop-up, hapus centang salah satu add-in yang dicentang dalam daftar dan klik OK. 8. Nonaktifkan Akselerasi Grafik Perangkat Keras Fungsi akselerasi grafis perangkat keras ternyata dapat memperlambat proses pemuatan Excel, yang terkadang bisa membuat Excel tidak bisa terbuka sama sekali. Oleh karena itu, menonaktifkan fitur tersebut bisa memperbaiki masalah tersebut. Langkah 1. Buka file Excel baru dan navigasikan ke File > Opsi > Advanced. Langkah 2. Di bawah tab Display, centang kotak "Disable hardware graphics acceleration". Langkah 3. Klik OK untuk menyimpan perubahan. 9. Periksa Lembar Tersembunyi Jika lembar Excel disimpan sebagai file tersembunyi secara tidak sengaja, jika Anda ingin mencoba membuka file tersebut gunakan langkah-langkah berikut: Langkah 1. Buka file Excel baru. Langkah 2. Beralih ke tab View dan pilih Unhide. Langkah 3. Di kotak pop-up, pilih file target dan klik OK. 10. Buka File dengan Aplikasi yang Tepat Ada juga kemungkinan jenis file yang ingin dibuka ternyata tidak didukung oleh Excel. Dalam situasi seperti itu, Anda perlu menyimpan file dengan ekstensi yang dapat dibuka oleh Excel. Sebenarnya, mengubah jenis file justru akan menyebabkan file tidak dapat dibaca dalam banyak kasus. Bagaimana cara mengatasi masalah seperti itu? Cukup, buka saja file tersebut dengan aplikasi yang kompatibel!

