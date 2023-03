Udah tau kan game terbaru keluaran PT Esports Star Indonesia (ESI) yang juga merupakan unit usaha dari PT MNC Digital Entertainment (MDE), Fight of Legends. Walaupun bukan game pertama yang dirilis oleh PT ESI, namun game ini hadir membawa suasana baru dari 2 game pendahulunya, Kiko Run & Lola Bakery.

Fight of Legends merupakan game ber-genre 5V5 Multiplayer Action Game yang bisa dibilang mirip banget dengan game genre MOBA ataupun Brawler. Permainan ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung) dengan menyuguhkan 26 Hero pilihan untuk bertarung dalam game. 26 Hero tersebut kemudian dibagi kedalam 5 class atau kategori sesuai dengan role masing-masing hero, yaitu Assassin, Tank, Bruiser, Support, dan Ranger.

Game ini mengusung tema yang cukup berbeda dari genre sejenisnya. Salah satu yang nampak sangat membedakan adalah kehadiran fitur Crafting. Fitur ini sendiri umumnya terdapat pada game dengan genre Role Playing Game (RPG) dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan yang dimiliki oleh hero. Bukan hanya fitur Crafting, masih banyak fitur-fitur menarik yang wajib banget untuk dicoba dalam game ini. Tingkat kesulitan bermain game Fight of Legends bisa dikatakan berada pada level middle atau menengah dimana game ini tidak begitu sulit ataupun tidak begitu mudah untuk dimainkan.

Bagi kalian yang ngaku gemar banget main action game, wajib untuk download dan coba mainin game Fight of Legends. Tunjukin bahwa kalian memang punya skill bermain game yang bisa diadu. Game ini sudah tersedia dan bisa langsung di download di GooglePlay, AppStore atau bisa langsung klik link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust .

Selain gamenya yang seru, kalian juga wajib follow sosial media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id, Facebook Fan Page Fight of Legends, dan Youtube Channel Fight of Legends Indonesia. Beragam info menarik terkait game hingga event-event berhadiah yang ga cuma bisa bikin hati senang tapi kantong juga senang loh.

