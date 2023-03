Industri video game selalu menghadirkan karakter-karakter yang membekas bagi para penggemarnya.

Para pengembang game menciptakan tokoh dalam game sebagai ciri khasnya tersendiri. Tak jarang beragam bentuk makhluk aneh yang tidak mungkin ada di dunia nyata muncul di dalam game dan membuat permainan semakin seru dan menarik.

Namun dalam dunia video game, karakter bisa muncul dalam bentuk apa saja, termasuk karakter yang menyeramkan.

Bentuknya bisa berupa monster, hewan mitologi, atau bahkan sosok iblis yang menakutkan. Dilansir dari Tech Times, inilah 5 karakter video game yang paling menyeramkan.

5. The Matriarch (The Evil Within)

Matriarch merupakan raja terakhir dalam game ini dan salah satu musuh dengan wujud paling menakutkan di game The Evil Within.

Sosoknya begitu mengerikan karena memiliki badan raksasa berambut putih panjang yang tidak teratur. Tubuhnya dipenuhi bisul besar serta mata yang terlihat mengeluarkan darah. Karakter ini menjadi salah satu karakter yang paling sulit dikalahkan dalam game.

4. Big Mother (GTFO)

Karakter ini memiliki bentuk yang mengerikan. Tubuh inang Big Mothers memiliki tengkorak yang terbelah, ditambah lagi deretan gigi-gigi runcing yang terpajang.

Tak hanya itu, sum-sum tulang belakang monster itu tampak berada di luar tubuhnya. Ini adalah raja terakhir dari misi Rundowns dalam game GTFO. Dengan wujudnya yang mengerikan dan menjijikan, beberapa pemain ingin mengalahkan monster itu dengan cepat karena tak kuat melihat sosoknya.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Valtiel (Silent Hill 3) Beberapa penggemar Silent Hill menyebut karakter ini seperti Pyramid Head namun versi tanpa penutup kepala. Salah satu adegan paling mengerikan dalam game Silent Hill adalah ketika Valtiel merangkak ke arah layar menunjukkan sosok iblisnya. Segel Metatron menghiasi kedua bahu Valtiel. Dia juga memiliki wajah penuh jahitan yang semakin menambah aura menyeramkan. Tubuhnya dilengkapi dengan celemek pemotong daging yang membuat siapapun yang melihat sosok Valtiel bergidik ngeri. Gerakan menyentak kepalanya mengingatkan para game kepada film horor Jacob’s Leader (1990). Faktanya, film tersebut dikreditkan pengembang game, karena menjadi salah satu inspirasi seluruh game Silent Hill. 2. Broken Neck (Fatal Frame) Sama seperti namanya, karakter ini memiliki leher yang patah dengan sudut yang tidak normal. Broken Neck memiliki tatapan kosong yang membuat bulu kuduk para pemain langsung berdiri ketika ditatap karakter tersebut. Hal yang semakin membuatnya seram adalah kenyataan bahwa dia meninggal setelah jatuh dari Heaven Bridge dan mematahkan lehernya. Broken Neck adalah salah satu karakter wanita dalam video game yang paling menyeramkan. 1. Pyramid Head (Silent Hill 2) Meski menggunakan topeng, sosok karakter ini masih tetap terlihat menyeramkan dan menimbulkan terror bagi para penggemar Silent Hill. Karakter Pyramid Head sendiri adalah salah satu karakter video game horor paling ikonik dan melekat dengan game bergenre horor ini. Pyramid Head juga mengeluarkan suara yang mengerikan sehingga sangat mengganggu bagi sebagian kebanyakan pemain, ditambah lagi dia membawa pisau raksasa. (DRA)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.