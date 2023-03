Salah satu platform media sosial yang paling populer saat ini adalah Instagram. Sejak awal perilisannya Instagram hadir dengan desain yang sederhana dan langsung menyita banyak perhatian. Aplikasi ini sudah diunduh oleh ratusan juta orang di seluruh dunia.

Meski pada dasarnya mudah untuk digunakan, namun ada beberapa fitur tersembunyi yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbagi foto atau video. Dilansir dari Gadgetsnow, berikut ini 7 fitur Instagram yang mungkin jarang diketahui orang.

1. Sembunyikam filter foto jika tidak menggunakannya.

Filter foto ini adalah salah satu fitur yang membuat Instagram terkenal hingga sekarang. Namun beberapa orang lebih memilih untuk tidak menggunakan fitur filter dalam foto atau gambar mereka.

Instagram telah menambahkan kemampuan untuk menyembunyikan filter ini. Cukup buka foto yang ingin diedit, gulir ke kanan pada tab filter dan ketuk “Kelola/Manage”. Pada tahap ini, filter bisa dicentang atau tidak dicentang.

2. Sembunyikan foto buruk yang ditandai orang lain.

Bagi sebagian besar orang, tentu saja tidak ingin jika foto jeleknya muncul di profil Instagram. Untungnya, Instagram mempunyai fitur untuk menyembunyikan foto yang di-tag. Caranya adalah, buka tab “Foto Anda/Photos of You”, kemudian pilih foto, buka tag (ketuk sekali pada gambar), ketuk nama Anda, dan pilih “Sembunyikan dari Profil Saya/Hide From My Profile,” dan tekan “Selesai/Finished”.

3. Lihat apa yang disukai teman.

Beberapa orang mungkin pernah berpikir foto seperti apa yang disukai oleh teman-teman mereka. Instagram punya fitur bawaan yang terletak pada tab “Aktivitas/Activity” yang menampilkan apa yang disukai orang dan kapan waktunya. caranya cukup membuka tab “Aktivitas/Activity” dan gulir ke kiri ke tab “Mengikuti/Following”.

4. Lihat semua foto yang pernah Anda sukai. Ada kalanya ketika pengguna ingin melihat kembali foto atau video yang pernah disukai. Instagram untungnya telah membuat membuat fitur “Photos You've Liked/Foto yang Anda Sukai”. Anda cukup pergi ke “Pengaturan/Setting” yang berada di sudut kanan atas Profil. 5. Dapatkan notifikasi akun favorit saat mereka posting sesuatu. Setiap pengguna pastinya punya satu akun yang sering sekali dipantau.Apabila Anda tak ingin melewatkan setiap postingan akun tersebut, ada cara mudah agar setiap notifikasi masuk ke akun pribadi. Caranya dengan membuka profil akun yang dimaksud, ketuk titik tiga yang ada di pojok kanan atas, dan pilih “Aktifkan Notifikasi Kiriman/Turn on Post Notifications”. 6. Punya fitur perpesanan langsung postingan Instagram. Instagram Direct pada dasarnya adalah fitur perpesanan pribadi dan jejaring sosial. Menurut data, hanya sekitar 85 juta dari 400 juta pengguna yang memanfaatkan fitur perpesanan langsung. Pesan langsung memungkinkan pengirim untuk menambahkan semua filter dan tweak terkait dari postingan publik. Untuk mengakses Direct, cukup klik kotak masuk di bagian kanan atas layar. 7. Bagikan foto langsung ke teman. Terkadang di beberapa aplikasi, untuk meneruskan foto ke orang lain mengharuskan penggunannya menggunakan screenshot. Namun, di Instagram hal tersebut bisa dengan mudah dilakukan hanya dengan satu tombol saja. Anda cukup menekan tombol panah di samping opsi “Suka/Like” dan “Komentar/Comment” kemudian pilih kepada siapa Anda ingin membagikannya. Ketik pesan, dan tekan kirim. (DRA)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.