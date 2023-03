Beberapa waktu lalu OPPO meluncurkan Reno 8T di Indonesia. OPPO Reno 8T 5G mengusung 3 aspek peningkatan yang signifikan dari seri-seri sebelumnya yaitu Topped Up Design, Top Up Performance, dan Top Up Camera.

OPPO Reno 8T 5G menghadirkan Layar AMOLED FHD+ berukuran 6,7 inci yang menghasilkan warna realistis dan gambar yang lebih detail, rasio layar ke bodi 93% dan bezel tipis berukuran 2,32 mm dengan refresh rate 120Hz untuk meminimalisir kesalahan menyentuh layar dan kerusakan layar, serta touch sampling rate 120Hz yang bisa ditingkatkan sampai 1000Hz.

OPPO Reno 8T 5G menyematkan teknologi COP (Chipset On Plastic), teknologi ini biasanya digunakan untuk ponsel-ponsel kelas premium.

"Ini merupakan teknologi pertama yang digunakan untuk ponsel kisaran Rp5 jutaan di OPPO," ungkap Aryo Meidianto A, PR Manager OPPO Indonesia di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Dengan fitur AI Adaptive Eye Protection System, layar ini memberikan kenyamanan pada mata saat digunakan untuk bermain game.

Di sektor pengambilan gambar, OPPO Reno 8T memiliki kamera belakang dengan modul yang disusun vertikal sejajar. Settingan kamera belakang memiliki kamera berorientasi portrait dengan resolusi 108MP, microlens 40x, dan kamera depth 2MP.

Reno 8T 5G memang dikhususkan untuk pengambilan gambar berorientasi portrait. Dengan kamera beresolusi 108MP berbantuan AI (AI Portrait Super Resolution), ponsel ini bisa menagkap gambar yang lebih jernih dan berkualitas tinggi.

Tidak hanya itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan microlens 40x. Lensa ini bisa digunakan untuk mengambil gambar di ukuran mikroskopis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, karena mempunyai fitur pembesaran hingga 40 kali. Untuk selfie, OPPO Reno 8T 5G dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 32MP. OPPO juga menghadirkan fitur-fitur kamera lain seperti Selfie HDR, Bokeh Flare Portrait, Dual-View Video, dan lain-lain untuk memanjakan para penggemar fotografi ponsel. Ponsel ini didukung oleh pengisian daya ultra cepat 67W SUPERVOOC yang sanggup mengisi daya dari 0-100% hanya dalam waktu 44 menit dan baterai berkapasitas 4800 mAh, sehingga mobilitas pengguna Reno 8T 5G akan semakin efektif. Saat terisi penuh ponsel ini bisa aktif dalam waktu siaga selama 389 jam. Tidak hanya itu, baterai Reno 8T 5G memiliki masa pakai baterai hingga 1600 kali pengisian daya. Dengan 5 Layer Charging Protection, OPPO Reno 8T dipastikan aman saat sedang melakukan pengisian daya. OPPO melengkapi Reno 8T 5G dengan RAM 8GB dengan 2 kapasitas penyimpanan 128GB dan 256GB, serta mendukung ekspansi hingga 1TB. Untuk harga dan ketersediaan, varian 8GB RAM/128GB ROM akan dibanderol dengan harga sekitar Rp6 jutaan, sedangkan varian varian 8GB RAM/256GB ROM dibanderol dengan harga sekitar Rp6,5 jutaan.

