Halo Kiko Runners! Menangkan Kiko Run Competition dengan ikuti tips dan trik berikut ini!

Kiko Run adalah game endless run hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Sabtu jam 07.30 WIB dan Minggu jam 09.00 WIB di RCTI atau Sabtu dan Minggu jam 12.00 WIB di MNCTV dengan judul Kiko. Kiko Run merupakan game hasil produksi dari PT Esports Star Indonesia (ESI) dibawah naungan MNC Digital Entertainment.

Saat ini, Kiko Run Competition masih terus berlangsung lho! Tentunya kamu jangan sia-siakan kesempatan ini untuk jadi juara Kiko Run Competition dan dapat hadiah jutaan rupiah.

Untuk jadi pemenang Kiko Run Competition, kamu harus jadi yang paling cepat diantara yang tercepat. Caranya dengan menggunakan Power Up yang bisa kamu beli di fitur Shop atau mendapatkan Power Up items di fitur Jackpot untuk meng-upgrade Power Up yang kamu punya.

Selain itu, kamu juga bisa gunakan kostum Kiko In The Deep Sea yang terbaru untuk membantu kamu berlari lebih cepat di Kiko Run Competition. Untuk bisa ikut kompetisi ini, kamu harus download atau update game Kiko Run kamu jadi versi terbaru atau klik link http://bit.ly/KikoRunOkeZone_Link. Jika kamu sudah update Kiko Run, kamu bisa langsung klik link berikut http://bit.ly/KRC_Okezone.

Nah, untuk hadiah juara 1 Kiko Run Competition akan mendapatkan tabungan Motion Banking sebesar Rp 2.000.000, juara 2 tabungan Motion Banking sebesar Rp 1.000.000, juara 3 juga mendapatkan tabungan Motion Pay sebesar Rp 500.000. Nah, untuk juara 4 sampai 15 tidak perlu khawatir, karena kalian juga akan mendapatkan hadiah Motion Pay ratusan ribu rupiah!

Tunggu apa lagi? Yuk langsung daftar Kiko Run Competition dan jadilah yang tercepat di Leaderboard Competition! Ingat ya, pendaftarakan Kiko Run Competition ini gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali!

