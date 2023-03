Jakarta, 9 Maret 2023 - Mobile Game Fight of Legends adalah sebuah action game 5v5 yang dimana permainan ini berlangsung secara fast-faced atau fight right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre dari permainan ini.

Game ini merupakan hasil kerjasama PT Esports Star Indonesia (ESI) dengan Game Developer Asal Korea Selatan yang telah dirilis secara resmi pada tanggal 23 November 2022 lalu.

Sejak perilisannya, Fight of Legends sudah melalukan berbagai macam kegiatan berupa offline event maupun online. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan game ini kepada khalayak luas dan juga berbagi hadiah-hadiah menarik mulai dari in-game item hingga uang tunai.

Event yang akan berlangsung ataupun yang sudah berlangsung dapat di cek melalui seluruh sosial media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id, Facebook Fan Page Fight of Legends, dan Youtube Channel Fight of Legends Indonesia.

Akhir pekan ini, Fight of Legends akan kembali mengikuti event offline dan berbagi hadiah yang tentunya bisa menjadi salah satu alternatif weekend seru yang bikin dompet tebel.

Tepatnya Sabtu-Minggu, 11-12 Maret 2023 ini kalian bisa ikut meramaikan Event Grand Opening Gaming House Point Arena di daerah Mampang, Jakarta Selatan.

Ada berbagai macam kegiatan seru yang bisa diikuti, yaitu Fun Match Game Fight of Legends, Dart Competition, Challenge dan masih banyak lagi dengan total hadiah hingga Rp3.000.000,-. Kalian juga bisa streaming Fun Match Fight of Legends di link berikut https://bit.ly/FunMatchFOL.

Selain berbagi hadiah melalui offline event tersebut, Fight of Legends juga sedang mengadakan online event Time to Review di sosial media Instagram nya. Syarat untuk ikutan Event Time to Review ini gampang banget, cukup berikan review dan masukan terkait game Fight of Legends di kolom komentar.

Review dan masukan yang diberikan tidak terbatas dari segi fitur, gameplay, hero, dll., yang sudah ada saat ini saja tetapi juga bisa terkait harapan kalian terhadap Game Fight of Legends di update-an selanjutnya.

Yuk sebelum akhir pekan ini, persiapkan diri kalian untuk ikutan Fun Match Fight of Legends di Grand Opening Gaming House Point Arena minggu ini dengan cara download dan coba kuasai gamenya terlebih dahulu melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust.

