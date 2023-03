Game The Last of Us mungkin telah berusia hampir satu dekade, namun game ini masih menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa.

Pada tanggal 28 Maret, para penggemar PC bisa menikmati rilis ulang game pertama dalam waralaba The Last of Us, dan sebagai persiapan peluncuran versi PC, Naughty Dog akhirnya merilis spesifikasi resmi The Last of Us Part I versi PC.

BACA JUGA: Peluncuran Game Hogwarts Legacy di PS4 dan Xbox One Ditunda

Untuk spesifikasi minimum saja, The Last of Us Part I menghadirkan spesifikasi yang membuat PC gaming kita jebol, jika tidak dilengkapi jeroan yang mumpuni, apalagi untuk mereka yang ingin menjalankan game pada 60 FPS dalam resolusi 4K (Ultra), simak spek resminya di bawah ini.

The Last of Us adalah salah satu game yang paling banyak mendapat penghargaan. game ini menghadirkan cerita yang intens dan emosional, yang dipadukan dengan gameplay yang memukau dan realisitis mendalam.

Game ini sangat ikonik, sejak debutnya pada tahun 2013, game ini telah menelurkan sekuel, remaster, dan yang terbaru, sebuah serial yang mendapat sambutan cukup positif.

The Last of Us Part I tahun 2013 adalah game dengan grafis yang fenomenal dan indah, jadi tidak mengherankan jika gamer membutuhkan PC yang kuat untuk menjalankan game ini di settingan ultra.

Follow Berita Okezone di Google News

(dra)

Sebelumnya 1 1 Berita B...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.