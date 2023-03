Setelah memberikan trailer untuk gameplay game Tekken 8 yang menampilkan Kazuya Mishima dan Jin Kazama, Bandai Namco Entertainment kini kembali hadir dengan trailer gameplay yang menampilkan wujud baru Paul Phoenix di Tekken 8.

Tampilan salah satu karakter paling ikonik di game Tekken itu menjadi sorotan para gamer, karena mengubah gaya rambut khasnya.

BACA JUGA: 5 Karakter Protagonis Paling Karismatik di Video Game

Penampilan baru karakter Paul Phoenix disertai dengan caption lucu yang berbunyi “Fighting is a skill he has mastered with hair–err flair/Bertarung adalah kemampuan yang dia kuasai dengan ramb-errr, maksudnya bakat.”

Di game-game sebelumnya Paul ditampilkan dengan rambut pirang yang menjulang tinggi, sekarang Paul hadir dengan gaya rambut belah pinggir.

Dengan memamerkan penampilan baru petarung tangguh asal Amerika ini, trailer gameplay menunjukkan rangkaian gerakan bela diri yang dimiliki oleh Paul Phoenix. Di trailer tersebut ditampilkan Paul Phoenix yang sedang berhadapan melawan Marshall Law.

BACA JUGA: 5 Karakter Video Game yang Terinspirasi dari Bruce Lee

Saat ini, Tekken 8 masih berada dalam pengembangan untuk Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series X|S, dan PC melalui Steam, Tekken 8 merupakan sekuel dari Tekken 7 yang dirilis pada tahun 2017 dan memiliki grafis dengan peningkatan yang signifikan berkat dukungan Unreal Engine.

Meskipun hingga saat ini belum ada tanggal perilisan yang diungkapkan, Bandai Namco Entertainment membocorkan bahwa Tekken 8 akan menghadirkan karakter-karakter yang sudah tidak asing untuk para penggemar Tekken seperti Jin Kazama, Kazuya Mishima, Jun Kazama, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson, dan Jack-8.

Follow Berita Okezone di Google News

(dra)

Sebelumnya 1 1 Bikin Ng...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.