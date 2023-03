Jakarta, 17 Maret 2023 – Minggu kemarin tepatnya tanggal 11 – 12 Maret 2023, Fight of Legends sebagai game terbaru besutan PT Esports Star Indonesia ikut meramaikan Grand Opening Gaming House Point Arena di area Mampang, Jakarat Selatan.

Pada event tersebut, Fight of Legends berbagi hadiah kepada seluruh pengunjung melalui beberapa kegiatan seperti Fun Match, Dart Competition, dan Challenge yang total hadiahnya sebesar Rp3.000.000,-. Kemeriahan Fun Match Fight of Legends juga disiarkan secara langsung melalui Youtube Channel Fight of Legends Indonesia.

Setelah berbagi jutaan rupiah pada event offline minggu kemarin, ga henti-hentinya Fight of Legends untuk berbagi hadiah. Kali ini hadiah dengan total Rp8.100.000,- siap dibagikan setiap harinya di Instagram Fight of Legends @fightoflegends.id selama bulan Maret.

Event MarChallenge ini terdiri dari 2 kategori yaitu Daily Challenge dan Weekly Challenge yang mana untuk tantangan Daily Challenge ini akan di post & diumumkan setiap harinya, sedangkan tantangan Weekly Challenge akan di post setiap hari Minggu dan diumumkan di hari Senin.

Syarat utama mengikuti event ini cukup mudah, tentunya yang pertama wajib Follow Social Media Fight of Legends, khusus untuk Daily Challenge peserta menjawab dengan benar setiap tantangan yang diberikan setiap harinya, sedangkan untuk Weekly Challenge peserta melakukan tantangan yang diberikan oleh admin, dan yang paling wajib peserta harus sudah download game Fight of Legends di PlayStore, GooglePlay, atau melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust.

Kapan lagi bisa main dan menang tiap hari selama bulan Maret ini, itung-itung nambahin modal untuk top up item in-game atau mungkin bagi-bagi THR nantinya.

Selain event MarChallenge ini, masih banyak event lainnya yang bisa diikuti dengan beragam rewards dari ingame item hingga uang tunai. Yuk langsung follow, kepoin, dan pantengin setiap postingan dari sosial media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id; Facebook Fight of Legends; Youtube Channel Fight of Legends Indonesia; dan TikTok @esigames.id, dijamin ga akan ada ruginya.

Jangan lupa juga untuk ajakin teman, kerabat, hingga keluarga kalian juga yah biar semua bisa kebagian hadiahnya.

