JAKARTA- Hypernet Technologies mengadakan acara Meet Eat Inspire bersama Aruba di The Neighbourhood, Jakarta. Acara ini mengangkat tema "Digital Transformation for Education with Aruba Solution", yang merupakan topik yang sangat relevan dan penting di era digital saat ini, terutama dalam dunia pendidikan.

Acara ini menghadirkan dua pembicara ahli di bidang teknologi, yaitu Aria Adhiguna - System Engineer Aruba dan Dwi Permadi - Retail & Education SBP Unit Head Hypernet. Dalam acara ini, para peserta mendapatkan banyak informasi dan pemahaman tentang bagaimana Aruba Solution dapat membantu dalam melakukan transformasi digital di bidang pendidikan.

Aruba Solution merupakan salah satu solusi teknologi terkemuka di dunia yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam dunia pendidikan.

Dalam acara ini, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan kedua pembicara mengenai topik yang diangkat. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, acara Meet Eat Inspire ini juga diisi dengan sesi makan bersama yang menjadi momen yang sangat tepat bagi para peserta untuk dapat berkenalan dan bertukar pikiran dengan peserta lainnya.

Dalam kesempatan ini, Hypernet Technologies juga memperkenalkan diri sebagai perusahaan teknologi yang fokus pada solusi untuk dunia bisnis, termasuk dalam bidang pendidikan.

Hypernet Technologies sendiri telah berpengalaman dalam mengimplementasikan teknologi terkini dalam berbagai sektor bisnis, sehingga acara ini menjadi salah satu wujud komitmen mereka dalam membantu menghadapi tantangan transformasi digital di era sekarang.

Secara keseluruhan, acara Meet Eat Inspire dari Hypernet Technologies yang bekerjasama dengan Aruba ini menjadi salah satu acara yang sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan pemahaman dan informasi mengenai teknologi terbaru di bidang pendidikan.

Diharapkan acara ini dapat memberikan inspirasi dan solusi bagi para peserta untuk dapat menghadapi tantangan transformasi digital di era sekarang.

(Wid)

