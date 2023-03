Jakarta, 24 Maret 2023 – Sejak perilisan pertamanya pada bulan November 2023 lalu, Fight of Legends yang merupakan game keluaran dari PT Esports Star Indonesia sudah menghibur para gamers dan penggemarnya. Game ini merupakan 5v5 Multiplayer Action Game dimana permainannya berlangsung secara fast-paced atau fight right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya.

BACA JUGA: Main Menang Tiap Hari Selama Bulan Maret Hanya di MarChallenge Fight of Legends

Pada versi saaat ini, ada banyak fitur-fitur menarik yang telah tersedia dan bisa banget buat di explore seperti Hero, Map, Shop, Bag, Rush Road, Party, Mission, Event, Equipment, dan Crafting. Setidaknya di game ini sudah tersedia 28 hero dengan visualisasi karakter cibi yang terdiri dari 5 class atau kategori berdasarkan role nya, yaitu Assassin, Support, Bruiser, Ranger, dan Tanker.

Jumlah dari hero inipun akan terus bertambah pada update selanjutnya termasuk update pada akhir Maret ini. Selain itu, terdapat 4 pilihan map dengan level berbeda dari easy mode hingga hard mode secara berurut, yaitu Twilight Land, Galaxy Military Base, Snowy Temple, dan Desert of Old God.

Belum cukup hanya dengan fitur-fitur yang sudah ada saat ini, Fight of Legends pada update an akhir Maret ini akan hadir dengan berbagai fitur menarik tambahan. Tentunya selain bug fixing, fitur-fitur yang akan ditambahkan tersebut diantaranya adalah penambahan Hero baru, Custom Room, Emoticon Chat, Spectator, dll.

Penambahan Custom Room dan Spectator ini sebagai persiapan untuk kompetisi ataupun tournament yang akan diadakan nantinya dan kehadiran Emoticon pada fitur chat tentunya agar bisa lebih menghidupkan suasana dalam ruang obrolan jadi lebih hidup dan seru.

Yuk siap-siap mulai sekarang dengan update terbaru Fight of Legends biar gelud bareng temen jadi makin seru. Buat kamu yang belum download, langsung aja download game nya melaluli link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust dan tunggu update terbarunya pada akhir Maret besok.

Jangan lupa untuk follow social media Fight of Legends, Instagram @fightoflegends.id; Facebook Fan Page Fight of Legends; Youtube Channel Fight of Legends Indonesia; dan TikTok @esigames.id biar ga ketinggalan info-info menarik dan terupdate lainnya.

Follow Berita Okezone di Google News

(dra)

Sebelumnya 1 1 Main Men...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.